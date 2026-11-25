Coppa d’Africa, Sofyan Amrabat commenta la controversa finale tra Marocco e Senegal e la decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport di restituire il titolo ai senegalesi

La Coppa d’Africa 2025 continua a far discutere, nonostante siano trascorsi oltre dieci mesi dalla finale disputata tra Marocco e Senegal. Al centro delle polemiche resta la controversa assegnazione del titolo, prima conquistato sul campo dai senegalesi, successivamente attribuito ai marocchini dalla Confederazione Africana di Calcio (CAF) e infine restituito al Senegal dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).

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Una vicenda che ha lasciato grande amarezza in Sofyan Amrabat, centrocampista della Nazionale marocchina, intervenuto pubblicamente sulla questione. Come riportato anche dalla stampa olandese, tra cui Voetbal International, il giocatore ha criticato duramente una situazione che ritiene dannosa per l’immagine dell’intero movimento calcistico africano.

Coppa d’Africa, Amrabat furioso dopo la decisione del TAS: le sue parole

Il centrocampista marocchino non ha nascosto la propria delusione per l’esito della controversia, soprattutto considerando il lungo percorso giudiziario che ha accompagnato la competizione.

SULLA DECISIONE DEL TAS E LA PERDITA DEL TITOLO – «È semplicemente inaccettabile. Tutti hanno visto cosa è successo in finale. Perdere al fischio finale, essere poi dichiarati vincitori e infine vedersi revocare il titolo… È una situazione piuttosto particolare».

Parole che raccontano la frustrazione di un calciatore che ha vissuto direttamente le conseguenze di una finale diventata oggetto di una lunga controversia regolamentare.

Coppa d’Africa, cosa è successo nella finale tra Marocco e Senegal?

La finale, disputata il 18 gennaio 2026 a Rabat, si era conclusa con il successo del Senegal per 1-0 dopo i tempi supplementari.

Successivamente, il 17 marzo, la commissione d’appello della CAF aveva ribaltato il risultato, assegnando al Marocco la vittoria a tavolino per 3-0.

Il 24 novembre 2026, però, il TAS ha accolto il ricorso della federazione senegalese, annullando la precedente decisione e confermando il Senegal come vincitore della competizione.

Una ricostruzione confermata anche dal comunicato ufficiale della CAF.

Coppa d’Africa, Amrabat denuncia il danno d’immagine per il calcio africano

Secondo Amrabat, le conseguenze della vicenda vanno oltre la delusione personale e coinvolgono la credibilità dell’intero torneo.

Il centrocampista ritiene particolarmente negativo che, a distanza di tanti mesi dalla finale, sia stato ancora necessario discutere dell’identità della Nazionale campione.

SUL DANNO D’IMMAGINE PER LA COPPA D’AFRICA – «Il fatto che, un anno dopo, si discuta ancora di chi sia stato il vincitore di quella Coppa d’Africa è una vera ingiustizia. Questo offusca l’immagine di un torneo che era stato fantastico».

Un giudizio severo, accompagnato dalla convinzione che le polemiche abbiano finito per oscurare quanto di positivo espresso dalle Nazionali durante la manifestazione.

Amrabat guarda al futuro: il messaggio alla Nazionale del Marocco

Nonostante l’amarezza, il giocatore marocchino ha spiegato di voler lasciarsi alle spalle la controversia, concentrandosi sulle prossime opportunità internazionali.

SULLA VOLONTÀ DI RISCATTO DEL MAROCCO – «È davvero deplorevole, ma non possiamo più cambiare nulla. La prossima volta voglio vincere in campo».

Per Amrabat, conquistare un trofeo attraverso una vittoria sul terreno di gioco rappresenta l’obiettivo principale, soprattutto per la possibilità di festeggiare insieme ai sostenitori della Nazionale.

Coppa d’Africa, il rimpianto di Amrabat: la festa mancata con i tifosi

Nell’ultima parte delle sue dichiarazioni, il centrocampista è tornato sul significato emotivo di una vittoria internazionale.

Il Marocco, pur essendo stato temporaneamente dichiarato campione dalla CAF, non ha mai potuto vivere la gioia di un trionfo celebrato al termine della finale.

SULLA FESTA MANCATA E IL RAPPORTO CON I TIFOSI – «Quando si vince una finale, si vuole festeggiare con i propri sostenitori. Noi non abbiamo avuto questa fortuna. È stata presa una decisione, purtroppo a nostro sfavore. Ora bisogna voltare pagina e andare avanti».

La decisione del TAS ha dunque restituito ufficialmente il titolo al Senegal, chiudendo la controversia sul risultato della finale.

Resta invece l’amarezza del Marocco, sintetizzata dalle parole di Sofyan Amrabat, che ora guarda alle prossime competizioni con un obiettivo preciso: conquistare un trofeo direttamente sul campo, senza ulteriori polemiche o controversie giudiziarie.