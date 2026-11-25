Borac Banja Luka Atalanta, Maurizio Sarri presenta la quarta giornata di Conference League: il tecnico nerazzurro analizza il pareggio contro l’Inter e parla del recupero degli infortunati

L’Atalanta torna a concentrarsi sulla Conference League dopo lo spettacolare pareggio per 4-4 contro l’Inter in campionato. La formazione di Maurizio Sarri sarà impegnata giovedì 26 novembre alle ore 21:00 sul campo del Borac Banja Luka, in una sfida importante per il proprio percorso europeo.

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I bergamaschi arrivano all’appuntamento con 4 punti in tre partite, ottenuti grazie alla vittoria contro il Pafos, al pareggio con il Kairat Almaty e alla sconfitta contro l’Ajax. Un rendimento che rende particolarmente importante la trasferta in Bosnia.

Alla vigilia dell’incontro, Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e successivamente in conferenza stampa, affrontando diversi argomenti: dalla gestione degli infortunati ai problemi difensivi, passando per il turnover e la necessità di trovare continuità dopo la rimonta contro l’Inter.

Atalanta, Sarri a Sky Sport: «Ci vorrà coraggio e umiltà»

Il tecnico nerazzurro ha innanzitutto sottolineato l’importanza dell’atteggiamento con cui la squadra dovrà affrontare il Borac Banja Luka.

Il pareggio contro l’Inter ha rappresentato una dimostrazione di carattere, ma Sarri pretende maggiore equilibrio, soprattutto nella gestione della fase difensiva.

SULLA SFIDA CONTRO IL BORAC E GLI INFORTUNATI – «Domani ci vorrà coraggio e umiltà. Il pareggio contro l’Inter ci deve dare coraggio, dobbiamo essere più affidabili. Non possiamo fare affidamento sui recuperati, gli infortunati sono guariti ma non hanno i 90 minuti nelle gambe, metterli dentro per poi sostituirli dopo 50′ non va bene. Per prendere meno gol dobbiamo lavorare, questa è la soluzione».

Parole che confermano come l’allenatore voglia evitare rischi nella gestione dei calciatori appena rientrati dai rispettivi problemi fisici.

Atalanta, Sarri fa il punto sugli infortunati: possibili rientri contro il Borac

Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha approfondito la situazione degli indisponibili, distinguendo tra guarigione clinica e recupero della condizione atletica.

SULLE CONDIZIONI DEGLI INFORTUNATI – «Gli infortunati sono guariti ma ora devono ritrovare il ritmo partita. Qualcuno tornerà domani e altri torneranno nelle prossime, dobbiamo valutare. Puntiamo a vincere per il morale, noi giochiamo da agosto ed è pesante soprattuto dal punto di vista degli infortuni».

Il lungo calendario stagionale rappresenta quindi un elemento da considerare, soprattutto per una squadra chiamata a competere contemporaneamente in campionato e nelle competizioni europee.

Borac Atalanta, Sarri sul turnover: «Dobbiamo avere fiducia e carattere»

Uno dei temi principali della vigilia riguarda le possibili rotazioni di formazione.

Sarri ha spiegato che il Borac è un avversario da affrontare con attenzione, sottolineando la qualità dei giovani calciatori della formazione bosniaca.

SUL TURNOVER E SULLE DIFFICOLTÀ DELLA PARTITA – «Domani la partita è difficile perché affrontiamo una squadra tecnica dove ha molti giovani interessanti. Abbiamo bisogno di fare risultato per la classifica che abbiamo in Conference e per dare continuità e dare un minimo di affidabilità che dobbiamo dimostrare. Gli infortunati sono guariti da un punto di vista clinico, ma essendo la maggior parte di loro stata ferma occorre riprendere il ritmo: farli giocare tutti è comunque un rischio. Qualcuno rientrerà domani o nelle prossime partite. Saranno tutte valutazioni però non è che noi che possiamo pensare di fare rotazioni: domani dobbiamo avere fiducia e carattere. A differenza della gara con l’Inter, domani servirà mantenere alta l’umiltà».

Il tecnico ha dunque lasciato intendere che le scelte di formazione saranno condizionate anche dalle condizioni fisiche dei singoli, senza perdere di vista la necessità di conquistare un risultato positivo.

Atalanta, Sarri sulla Conference League: quanto conta vincere contro il Borac?

Con quattro punti conquistati nelle prime tre giornate, l’Atalanta ha bisogno di migliorare la propria posizione nella classifica della competizione.

Sarri, tuttavia, non vuole concentrare tutta l’attenzione esclusivamente sul risultato, pur riconoscendo quanto un successo possa incidere sul morale del gruppo.

SULL’IMPORTANZA DELLA VITTORIA IN CONFERENCE LEAGUE – «Noi puntiamo a vincere, ma non può essere l’unico obiettivo. L’anno scorso chi ha vinto non è entrata tra le primo otto. Sicuramente un successo può aiutare dal punto di vista del morale. Noi giocavamo addirittura da agosto ed è stato pesante soprattutto visti gli infortuni che ci sono stati».

Un messaggio che evidenzia la volontà dell’allenatore di costruire un percorso europeo solido, senza perdere di vista la crescita complessiva della squadra.

Atalanta, Sarri individua il problema principale: la fase difensiva

La partita contro l’Inter ha evidenziato le qualità offensive della formazione bergamasca, ma anche alcune difficoltà nella gestione delle situazioni difensive.

Interrogato sul reparto che necessita maggiormente di miglioramenti, Sarri ha risposto senza esitazioni.

SULLE DIFFICOLTÀ DELLA DIFESA – «Ovviamente è la difesa. La fase difensiva è da rimettere a posto».

Un’indicazione precisa sulle priorità dell’allenatore, intenzionato a rendere l’Atalanta più equilibrata e affidabile.

Atalanta, Sarri dopo il 4-4 con l’Inter: il messaggio sulla mentalità

Nella parte conclusiva della conferenza stampa, il tecnico è tornato sulla rimonta contro l’Inter, soffermandosi soprattutto sulla determinazione mostrata dai propri giocatori.

L’obiettivo è trasferire lo stesso spirito anche nelle prossime partite europee, evitando differenze di atteggiamento tra una competizione e l’altra.

SULLA MENTALITÀ MOSTRATA CONTRO L’INTER – «Ho visto una squadra con grande carattere. Quando parlo di continuità riguarda soprattutto l’atteggiamento. Non mi piacerebbe vederlo solo in campionato o solo in coppa: l’Atalanta deve lottare su ogni competizione. L’affidabilità e la continuità si basa soprattutto sull’atteggiamento».

La trasferta contro il Borac Banja Luka rappresenterà quindi un nuovo esame per l’Atalanta. Dopo aver dimostrato carattere contro l’Inter, la squadra di Maurizio Sarri dovrà cercare conferme anche in Conference League, con l’obiettivo di migliorare la classifica e trovare quella continuità che il tecnico considera fondamentale per il prosieguo della stagione.