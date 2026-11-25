Calciomercato Juventus, Pierre-Emile Hojbjerg interviene sulle indiscrezioni che lo accostano ai bianconeri e alla Fiorentina. Il centrocampista danese chiarisce la propria posizione

Il futuro di Pierre-Emile Hojbjerg torna a far discutere in vista della sessione invernale di calciomercato. Il centrocampista dell’Olympique Marsiglia, accostato nelle ultime settimane alla Juventus e alla Fiorentina, ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la propria posizione.

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Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Levski Sofia, il nazionale danese ha affrontato le numerose indiscrezioni circolate sul suo conto, lasciando emergere anche una certa amarezza per alcune voci relative a una possibile partenza.

Le sue dichiarazioni sembrano allontanare, almeno per il momento, l’ipotesi di un trasferimento a gennaio.

Calciomercato Juventus, Hojbjerg rivela: «Qualcuno voleva che me ne andassi»

Uno dei passaggi più significativi dell’intervento del centrocampista riguarda le indiscrezioni che hanno accompagnato la sua stagione.

Hojbjerg ha lasciato intendere di aver percepito pressioni legate a un possibile addio, ribadendo però la propria volontà di concentrarsi esclusivamente sul campo.

«A volte si dicono delle cose sulla stampa e non sempre sono vere. Quest’anno ho sentito che qualcuno voleva che me ne andassi. Non posso presentarmi ogni giorno davanti alla sala stampa: tutto quello che posso fare è concentrarmi su ciò che mi chiede l’allenatore e cercare di rappresentare questa maglia nel miglior modo possibile. Amo giocare per il Marsiglia, l’ho detto anche al tecnico l’altro giorno».

Parole che evidenziano il desiderio del danese di non lasciarsi condizionare dalle voci di mercato, pur senza chiarire a chi si riferisca parlando di una possibile volontà di separazione.

Hojbjerg Juventus e Fiorentina, il danese chiarisce la sua volontà

Nonostante l’interesse attribuito a Juventus e Fiorentina, il centrocampista non sembra intenzionato a interrompere la propria esperienza in Francia.

Il giocatore ha infatti ricordato di aver già scelto di restare a Marsiglia durante l’estate, sottolineando il proprio attaccamento alla società.

«Sentire continuamente che sto per partire è qualcosa con cui bisogna convivere, ma non tutto quello che viene detto è vero. Personalmente mi vedo al Marsiglia finché non ci sarò più. Quest’estate volevo restare e fare tutto il possibile per riuscirci. Sono davvero molto orgoglioso di giocare per l’OM, un club straordinario».

Una presa di posizione importante per le società interessate, che dovranno eventualmente valutare la disponibilità del calciatore prima di avviare qualsiasi operazione.

Calciomercato Juventus, il legame tra Hojbjerg e i tifosi del Marsiglia

A rafforzare ulteriormente la posizione del danese è il rapporto costruito con i sostenitori dell’Olympique Marsiglia.

Hojbjerg ha spiegato di riconoscersi nella passione dei tifosi francesi, considerandola uno degli elementi più importanti della propria esperienza.

«Una cosa che condivido con i sostenitori è la passione. È vero che sono scandinavo, ma questa passione la sento anch’io ed è ciò che conta. Il resto non posso controllarlo. Apprezzo ogni volta che scendo in campo e darò tutto finché vestirò questa maglia».

Juventus, Hojbjerg si allontana? Gli scenari per gennaio

Le dichiarazioni del centrocampista rappresentano un segnale chiaro in vista del mercato di gennaio: la sua priorità attuale è continuare a giocare con il Marsiglia.

Per la Juventus e la Fiorentina, entrambe accostate al classe 1995, la possibilità di arrivare al giocatore appare dunque complicata, almeno alla luce delle sue intenzioni pubblicamente espresse.

Non si tratta di una chiusura definitiva a qualsiasi scenario futuro, ma il messaggio di Hojbjerg è evidente: al momento non sta cercando una nuova destinazione e vuole continuare a difendere i colori dell’OM.