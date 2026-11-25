Calciomercato PSG, Nico Williams torna nel mirino del Paris Saint-Germain per gennaio 2027. Gli infortuni di Doué e Kvaratskhelia spingono il club francese a valutare nuovi esterni offensivi

Il Paris Saint-Germain valuta possibili rinforzi offensivi in vista del calciomercato di gennaio 2027. I problemi fisici di Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia hanno ridotto le alternative a disposizione di Luis Enrique, costringendo la dirigenza a riflettere sulle strategie per la seconda parte della stagione.

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Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien, tra i profili presi in considerazione figura Nico Williams, esterno offensivo dell’Athletic Bilbao già accostato in passato ad alcune delle principali società europee.

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Calciomercato PSG, Nico Williams è uno dei nomi per sostituire Doué e Kvaratskhelia

L’emergenza offensiva rappresenta un problema importante per il PSG, impegnato su più fronti e intenzionato a mantenere un organico competitivo.

Nico Williams risponderebbe alle caratteristiche ricercate dalla società: velocità, capacità di saltare l’avversario e qualità nell’uno contro uno.

Il nazionale spagnolo potrebbe garantire nuove soluzioni sulle corsie esterne, offrendo profondità e imprevedibilità alla manovra.

Al momento, tuttavia, non risultano trattative avviate tra il club parigino e l’Athletic Bilbao.

PSG, non solo Nico Williams: nella lista anche Nusa ed Estêvão

La dirigenza francese starebbe valutando anche altri profili.

Tra i nomi segnalati da Le Parisien figurano Antonio Nusa, talento norvegese del Lipsia, ed Estêvão, giovane brasiliano del Chelsea.

Resta però concreta anche la possibilità di affidarsi alle risorse già presenti in rosa, tra cui Senny Mayulu, Mika Godts e Ferran Torres.

Del resto, alla vigilia della sfida di Champions League contro la Roma, Luis Enrique ha ribadito di non voler acquistare un giocatore soltanto per coprire alcuni mesi di emergenza, come riferito da Cadena SER.

Calciomercato PSG, quanto costa Nico Williams? Il contratto fino al 2035

L’eventuale acquisto dello spagnolo richiederebbe un investimento considerevole.

Nel luglio 2025, Nico Williams ha rinnovato con l’Athletic Bilbao fino al 30 giugno 2035, rafforzando notevolmente la posizione contrattuale del club basco.

La società spagnola ha inoltre confermato un aumento della clausola rescissoria superiore al 50%. Secondo le ricostruzioni della stampa, il valore sarebbe oltre i 90 milioni di euro, ma la cifra esatta non è stata ufficializzata.

Nico Williams PSG, la volontà del giocatore può essere decisiva

Un altro ostacolo riguarda le intenzioni del calciatore, che in passato ha già scelto di proseguire la propria esperienza a Bilbao nonostante l’interesse di importanti club.

Il PSG potrebbe tornare a valutare concretamente il suo acquisto, ma tutto dipenderà dalla strategia definitiva della società e dalla disponibilità dell’attaccante.

Per il momento Nico Williams resta una possibile opzione di mercato, non un’operazione già impostata. Le prossime settimane chiariranno se l’emergenza offensiva porterà il club francese a cambiare i propri piani.