Lecce Atalanta, Di Francesco prepara la sfida di lunedì 30 novembre al Via del Mare: Mohamed Kaba lavora a parte, mentre Ivan Ilic e Santiago Pierotti restano indisponibili

Il Lecce prosegue la preparazione in vista della delicata sfida contro l’Atalanta, in programma lunedì 30 novembre alle ore 18:30 allo stadio Via del Mare. La formazione allenata da Eusebio Di Francesco deve fare i conti con diversi problemi fisici, che potrebbero condizionare le scelte per il prossimo impegno di Serie A.

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Lecce Atalanta, Kaba si allena a parte: le sue condizioni

Nella seduta mattutina svolta a Martignano, i giallorossi hanno effettuato esercizi di attivazione e forza in palestra, prima di proseguire sul campo con partitelle a tema.

Mohamed Kaba ha seguito un programma di lavoro personalizzato. Il centrocampista, titolare nell’ultima partita contro la Lazio, resta dunque in dubbio per la sfida contro l’Atalanta.

Lecce, Ilic e Pierotti ancora indisponibili: rientro nel 2027

Situazione complicata anche per Ivan Ilic, ancora assente a causa di una lesione miotendinea del retto femorale sinistro.

Prosegue invece il percorso terapeutico di Santiago Pierotti, alle prese con una frattura composta del malleolo mediale della caviglia destra. Per entrambi il rientro è previsto nel 2027.

Lecce Atalanta, il comunicato ufficiale e la situazione in classifica

Attraverso i propri canali ufficiali, il Lecce ha fornito aggiornamenti sulla preparazione.

IL COMUNICATO DEL CLUB – «Seduta mattutina a Martignano in preparazione alla gara di lunedì con l’Atalanta. Mister Di Francesco e lo staff hanno impegnato i giallorossi in attivazione e forza in palestra ed a seguire lavoro in campo con partite a tema. Assente Ilić, terapie per Pierotti, lavoro personalizzato per Kaba. Per la giornata di domani è stato fissato un allenamento al mattino a Martignano.»

La partita assume particolare importanza anche per la classifica: i salentini occupano il 15° posto con 10 punti, appena due lunghezze sopra la zona retrocessione, dopo averne conquistato soltanto uno nelle ultime cinque giornate.