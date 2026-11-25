Roma, parla Gasperini: «Il PSG è la squadra più forte in questo momento. Wesley? Penso che oggi sia uno dei migliori al mondo». Le sue dichiarazioni

Il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato a Amazon Prime Video a pochi minuti dalla sfida tra PSG e Roma. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

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PSG-ROMA – «Non dobbiamo farci mancare niente, dobbiamo fare tutto al meglio con tutte le caratteristiche perché questa è veramente la squadra più forte in questo momento»

CENTROCAMPO – «Abbiamo le nostre caratteristiche e abbiamo fatto il nostro percorso. Siamo arrivati a giocarci queste partite con le nostre caratteristiche, mi sembra assurdo cambiarle. No? Di solito si cambia quando va male… Ho capito la cosa dell’uomo contro uomo dopo vent’anni ancora»

Il tecnico ha parlato ha parlato anche ai microfoni di TNT Sports Brasil:

SU WESLEY – «E’ un giocatore molto duttile e credo sia una grande risorsa, con me ha giocato spesso a sinistra, un po’ per necessità e un po’ per convenzione, perché dall’altra parte ha fatto ottime prestazione. E’ un giocatore diventato bravo anche in fase difensiva, contro il Real Madrid è stato positivo anche nella marcatura sul suo connazionale Vinicius. Ha solo 23 anni ed è ancora molto giovane, ma è in un’evoluzione positiva e penso che oggi sia uno dei migliori al mondo».