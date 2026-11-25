Moviola Inter Stoccarda, l’analisi degli episodi arbitrali della sfida valida per la 5ª giornata di Champions League 2026/2027, diretto da François Letexier
La sfida Inter Stoccarda, valida per la quinta giornata della Champions League 2026/2027, presenta diversi episodi da analizzare dal punto di vista arbitrale. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro François Letexier, chiamato a gestire una partita delicata e con due squadre top.
Direzione intensa e ricca di episodi da rivedere nella moviola di Inter-Stoccarda, affidata al fischietto francese François Letexier. A risultare determinante ai fini del punteggio è stato l’intervento del VAR nella ripresa, decisivo nel sanzionare un fallo di mano in area tedesca dopo una prima frazione caratterizzata da diversi contatti al limite.
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Primo tempo: giallo a Thuram e due contatti in area non sanzionati
Il primo provvedimento disciplinare arriva già al 13′, quando Letexier estrae giustamente il cartellino giallo nei confronti di Marcus Thuram per un pestone ai danni di Maximilian Mittelstädt.
Al 18′ arrivano le prime proteste nerazzurre: dopo una manovra avvolgente, Carlos Augusto cade in area tedesca in seguito a un contatto, ma il direttore di gara lascia correre giudicando troppo lieve l’entità dell’intervento. Stessa valutazione al 37′, quando Djed Spence finisce a terra dopo una scivolata rischiosa di Ramon Hendriks che sembra però toccare nettamente il pallone.
Ripresa: il VAR assegna il rigore all’Inter, regolare il raddoppio di Lautaro
In avvio di secondo tempo, al 47′, corretto il giallo a Finn Jeltsch per una trattenuta evidente su Francesco Pio Esposito. L’episodio chiave matura però al 53′: sul cross di Federico Dimarco il pallone impatta sul braccio largo di Josha Vagnoman. Letexier inizialmente lascia proseguire, ma viene richiamato all’on-field review dal VAR: riviste le immagini, l’arbitro assegna il calcio di rigore, poi trasformato con freddezza da Petar Sučić.
Nel finale proteste dello Stoccarda per una chiusura da dietro di Spence su Mittelstädt in area interista, giudicata regolare poco prima del raddoppio pulito firmato da Lautaro Martínez. Al 78′, infine, corretta l’ammonizione a Manuel Akanji per un fallo su Deniz Undav che concede una punizione dal limite ai tedeschi.