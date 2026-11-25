I lagunari hanno il peggior attacco della Serie A con soli 8 gol in 12 giornate: tre i profili al vaglio della dirigenza per rilanciare la corsa salvezza

I numeri non lasciano spazio a interpretazioni: soltanto 8 reti in 12 partite, il peggior attacco della Serie A. Per questo il Venezia, penultimo con 6 punti, cercherà a gennaio di regalare a Davide Nicola, allenatore piemontese specialista in salvezze, un centravanti capace di vedere con regolarità la porta e di dare un contributo concreto nella lotta per rimanere in categoria. Il tecnico ha già migliorato la fase difensiva, ma l’attacco continua a faticare, con i lagunari a secco in sette partite su dodici.

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Il flop degli attaccanti attuali

L’investimento estivo su Akor Adams, centravanti nigeriano classe 1999 acquistato dal Siviglia per 17 milioni, non ha prodotto i risultati attesi: appena due gol. John Yeboah, ala tedesca, è a quota uno, mentre Lion Lauberbach e Albion Rrahmani, ex Sparta Praga costato 7,5 milioni, devono ancora sbloccarsi. Da qui la scelta di sondare il mercato, cercando un attaccante gradito al tecnico.

I tre profili

Il primo nome, secondo La Nuova Venezia, è quello di Federico Bonazzoli, 29 anni, già allenato da Nicola a Salerno e Cremona: sei gol e due assist con la Cremonese, che però al momento fa muro e non sembra disposta a privarsi del suo principale terminale offensivo in corsa. Il secondo è Artem Dovbyk, attaccante ucraino di 29 anni, ex Girona, arrivato in estate al Bologna in prestito oneroso a 3 milioni con riscatto fino a 20: con Raffaele Palladino ha trovato poco spazio dietro Jens Odgaard, Roberto Piccoli e Jay Enem, e il suo addio appare quasi inevitabile. Su di lui c’è anche il Valencia, ma l’idea di tornare in Spagna non lo entusiasma, perché punta a un’altra chance in Italia o in Premier League.

Tengstedt, la terza pista

Il terzo nome è Casper Tengstedt, 26 anni, danese ex Verona, oggi al Tolosa: 5 gol in 9 partite, e una duttilità che gli permette di fare sia la punta centrale sia il trequartista, qualità molto apprezzate a Venezia.

La certezza

Tra le incertezze sui nomi resta una certezza: dopo le prestazioni offensive di questo avvio di stagione, il Venezia interverrà sul mercato invernale. Intanto il club è atteso dalla sfida di venerdì 27 novembre contro il Bologna, occasione per tornare a segnare.