Milan, Filippo Inzaghi rivive la finale di Champions League vinta contro il Liverpool nel 2007 e racconta le emozioni di quella notte indimenticabile. Oggi i rossoneri sfidano l’Olympiacos

Il Milan torna ad Atene e per Filippo Inzaghi è impossibile non riavvolgere il nastro dei ricordi. La capitale greca rappresenta infatti uno dei luoghi più importanti della carriera dell’ex centravanti rossonero, protagonista assoluto della finale di Champions League del 23 maggio 2007, vinta contro il Liverpool grazie a una sua doppietta.

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A quasi vent’anni da quella notte, il Milan torna in Grecia per affrontare l’Olympiacos in Europa League. Un appuntamento che ha spinto la Gazzetta dello Sport a intervistare proprio Inzaghi, attualmente allenatore del Palermo, capolista in Serie B e impegnato nella corsa alla promozione.

L’ex numero 9 ha ripercorso le emozioni di Atene, ricordando anche la rivincita contro il Liverpool dopo la dolorosa finale di Istanbul del 2005, prima di soffermarsi sul rapporto speciale con i tifosi milanisti e sulle aspettative per la squadra di Ruben Amorim.

Milan, Inzaghi e il ricordo di Atene 2007: la finale di Champions League contro il Liverpool

Il 23 maggio 2007 rimane una data indelebile nella storia del Milan. Allo Stadio Olimpico Spyros Louis, la squadra allenata da Carlo Ancelotti conquistò la settima Champions League della propria storia, battendo il Liverpool per 2-1.

Protagonista assoluto fu Filippo Inzaghi, autore di entrambe le reti rossonere. La prima arrivò grazie alla deviazione sulla punizione di Andrea Pirlo, mentre la seconda nacque da un assist di Kakà.

Per Superpippo, Atene rappresenta ancora oggi un luogo dal significato particolare.

SUL RICORDO DI ATENE – «Assolutamente. Ad Atene ho vissuto una delle notti più importanti della mia carriera, quindi è una città che associo a ricordi speciali e che per questo resterà sempre al mio cuore».

Milan, Inzaghi svela tre ricordi della finale di Champions del 2007

Nel corso dell’intervista, l’ex attaccante ha raccontato tre momenti che hanno segnato quella serata: l’attesa prima del calcio d’inizio, l’emozione del secondo gol e ciò che accadde dopo la conquista del trofeo.

SULL’ATTESA PRIMA DELLA FINALE – «L’attesa della gara: sapevo quanto fosse importante quella finale e sentivo che poteva essere una serata speciale».

La tensione si trasformò in gioia durante il secondo tempo, quando Inzaghi realizzò la rete del momentaneo 2-0, avvicinando il Milan alla conquista del titolo europeo.

SUL SECONDO GOL AL LIVERPOOL – «Il momento più forte è stato naturalmente il secondo gol. Un istante dopo ho capito che la coppa era davvero vicina».

Ancora più particolare il ricordo delle giornate successive alla vittoria. L’emozione fu talmente forte da accompagnare l’ex centravanti anche durante le notti seguenti.

SULLE EMOZIONI DOPO LA VITTORIA – «Dopo quella finale non ho dormito per dieci giorni. Mi svegliavo nel cuore della notte pensando che quella vittoria con i miei gol fosse stata un sogno».

Milan, Inzaghi confronta Atene 2007 e il Mondiale vinto con l’Italia nel 2006

Il trionfo contro il Liverpool arrivò meno di un anno dopo la conquista del Mondiale 2006 con la Nazionale italiana.

Due successi straordinari, che Inzaghi considera impossibili da mettere in ordine di importanza.

La vittoria di Atene ebbe però anche il significato di una rivincita personale: due anni prima, infatti, l’attaccante aveva assistito dalla tribuna, a causa di un infortunio, alla clamorosa rimonta del Liverpool nella finale di Istanbul.

SUL CONFRONTO TRA IL MONDIALE 2006 E LA CHAMPIONS 2007 – «Sono due ricordi diversi perché hanno impreziosito entrambi la mia vita calcistica. Il trionfo al Mondiale è il riconoscimento massimo per qualsiasi calciatore. Atene, però, ha avuto un significato particolare anche per la storia del Milan: arrivavamo da una delusione (quella di Istanbul, ndr) che avevo vissuto da fuori, ovvero dalla tribuna (era infortunato, ndr), e finalmente potevo essere in campo per contribuire alla vittoria. Il destino mi ha dato una seconda opportunità ed è andata come tutti sapete… Non farei però una classifica tra le due notti di gloria perché sono traguardi che porto con me in modo diverso».

Milan, Inzaghi emozionato per l’affetto dei tifosi: il ritorno a San Siro con il figlio

Un altro tema centrale dell’intervista riguarda il rapporto tra Inzaghi e i sostenitori rossoneri.

L’ex attaccante è tornato recentemente a San Siro in occasione della partita contro l’Atalanta, ricevendo applausi e cori da parte dei tifosi.

Una giornata resa ancora più significativa dalla presenza del figlio Edoardo, che ha potuto assistere personalmente all’affetto riservato al padre.

SULL’EMOZIONE DEL RITORNO A SAN SIRO – «Tornare a San Siro e sentire quell’affetto è stato davvero molto emozionante per me, soprattutto perché è stata la prima volta per mio figlio Edoardo che adesso ha cinque anni (e indossava la maglia rossonera, ndr)».

Il legame tra Inzaghi e il Milan va ben oltre i gol e i trofei conquistati. L’ex centravanti ha ricordato anche quanto l’impegno mostrato durante la carriera abbia contribuito a costruire un rapporto duraturo con l’ambiente rossonero.

SUL LEGAME CON I TIFOSI DEL MILAN – «Al Milan ho trascorso anni straordinari: il legame con i tifosi è nato dai gol, dalle vittorie, ma anche dall’impegno che ho sempre cercato di mettere. Sapere che tutto questo è rimasto nella storia è un regalo di inestimabile valore».

Olympiacos Milan, Inzaghi manda un messaggio alla squadra di Amorim

L’ultima parte dell’intervista è dedicata all’attualità e alla sfida di Europa League tra Olympiacos e Milan.

I rossoneri si presentano all’appuntamento con la necessità di conquistare punti per migliorare la propria posizione nella classifica europea, che al momento li vede fuori dalle prime 24.

La formazione allenata da Ruben Amorim dovrà affrontare un Olympiacos determinato a sfruttare il fattore campo, in un ambiente tradizionalmente molto caldo come quello dello stadio Georgios Karaiskakis.

Inzaghi seguirà la partita da lontano, ma non ha nascosto il desiderio di vedere il Milan protagonista di una nuova serata europea importante.

SULLA SFIDA TRA OLYMPIACOS E MILAN – «Auguro di affrontare la partita con personalità e di tornare a casa dopo aver vissuto una bella serata europea. So quanto conti quella maglia e quanto i tifosi si aspettino da una sfida così. Spero che la squadra possa regalare loro una gioia e una vittoria».

Un augurio che arriva da uno dei simboli dell’ultima grande notte europea del Milan. Per Filippo Inzaghi, Atene rimarrà per sempre la città della settima Champions League rossonera. Per la squadra di Amorim, invece, rappresenta l’occasione di rilanciare il proprio cammino in Europa League e regalare una soddisfazione ai tifosi.