Pagelle PSG Roma: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quinta giornata della Champions League 2026/27
Pagelle PSG Roma: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quinta giornata della Champions League 2026/2027.
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PSG (4-3-3): Safonov 6.5; Hakimi 7, Zabarnyi 6.5, Pacho 6, Nuno Mendes 6.5 (59′ Zaire-Emery 6); Joao Neves 6.5 (79′ Hernandez 6), Vitinha 5, Fabian Ruiz 6.5; Akliouche 5.5 (79′ Ndjantou 6), Mayulu 5.5 (67′ Godts 6), Ferran Torres 5.5 (59′ Dembele 6.5). All. Luis Enrique
ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 5.5 (66′ Ghilardi 6), Ndicka 5.5, Hermoso 7; Molina 5.5 (66′ Malen 7), De Roon 6, Koné 5 (63′ Cristante 6), Wesley 5; Soulé 7 (83′ Lulli sv), Pisilli 6.5; Castro 5.5 (63′ Dybala 6). All. Gasperini