PSG Roma, Gian Piero Gasperini commenta il pareggio conquistato al Parco dei Principi nella quinta giornata di Champions League: le parole sulla prestazione dei giallorossi

La Roma di Gian Piero Gasperini conquista un pareggio prestigioso sul campo del Paris Saint-Germain, fermando sul 2-2 la squadra di Luis Enrique, reduce da quattro vittorie consecutive nelle prime quattro giornate della League Phase di Champions League.

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Una prestazione di carattere per i giallorossi, capaci di rispondere alla qualità dei francesi e di conquistare un punto grazie alle reti di Mario Hermoso e Donyell Malen. Per il PSG sono andati a segno Illia Zabarnyi e Ousmane Dembélé, quest’ultimo su calcio di rigore.

Nonostante il risultato positivo, la Roma scivola momentaneamente fuori dalla zona playoff, trovandosi a un punto da LASK, Porto, Lipsia e Villarreal. Il PSG perde invece terreno rispetto al Real Madrid, unica squadra a punteggio pieno dopo cinque giornate.

Al termine dell’incontro, Gasperini ha analizzato la prestazione della propria squadra, soffermandosi sulle difficoltà incontrate, sulle scelte di formazione e sulle prospettive future.

PSG Roma, Gasperini soddisfatto della prestazione: il rimpianto per il gol subito

Il tecnico giallorosso ha espresso grande soddisfazione per la prova dei suoi giocatori, capaci di affrontare una delle squadre più forti d’Europa senza rinunciare alla propria identità.

Non è mancato, tuttavia, un riferimento agli errori commessi sulle situazioni da calcio piazzato, già costati caro nella precedente sfida contro il Real Madrid.

SULLA PRESTAZIONE CONTRO IL PSG – «Abbiamo giocato contro una squadra fantastica e devo dire che sono molto contento della prestazione della squadra. I nostri avversari andavano a mille, ma siamo riusciti a fare una partita positiva che devo andare a rivedere. Prendere quel gol da calcio d’angolo è stato un peccato, già ne avevamo presi tre dal Real Madrid. Era partita era difficile ma eravamo in vantaggio, non è quello il tipo di gol che dovevamo prendere».

Una valutazione che evidenzia la crescita della Roma, ma anche la necessità di migliorare alcuni dettagli difensivi per competere ai massimi livelli europei.

PSG Roma, Gasperini spiega l’esclusione iniziale di Malen: la scelta su Castro

Tra le decisioni più significative della serata c’è stata quella di lasciare inizialmente in panchina Donyell Malen, protagonista assoluto della stagione giallorossa.

L’attaccante olandese, entrato nella ripresa, ha lasciato il segno trasformando il calcio di rigore del definitivo 2-2.

Gasperini ha spiegato le ragioni della scelta, sottolineando la volontà di concedere spazio a Castro e di gestire le energie di Malen, reduce da numerosi impegni tra club e Nazionale.

SULLA PANCHINA DI MALEN E LA PRESTAZIONE DELLA SQUADRA – «Volevo dare una chance importante a Castro, inoltre Donyell sta giocando tanto sia con noi che con la nazionale. In generale sono orgoglioso per lo spirito col quale giocano questi ragazzi, per la tenuta atletica, tecnica e fisica. Siamo stati bravi sulle scalate, contro giocatori che ti bruciano appena gli lasci un metro; noi, invece, siamo riusciti a proporci con una buona qualità».

Parole che confermano la fiducia dell’allenatore nell’intero gruppo e la necessità di gestire le rotazioni in una stagione ricca di impegni.

Roma, Gasperini elogia Hermoso: «È stato straordinario»

Uno dei protagonisti della serata è stato Mario Hermoso, autore del primo gol romanista e punto di riferimento della difesa giallorossa.

Il centrale spagnolo ha ricevuto complimenti particolarmente importanti da Gasperini, che ne ha sottolineato non soltanto le qualità tecniche, ma anche la mentalità.

SULLA CRESCITA DELLA ROMA, I PROSSIMI OBIETTIVI E HERMOSO – «Dobbiamo essere orgogliosi, siamo sulla strada giusta. Dobbiamo porci sempre traguardi superiori, io con la testa sono già a domenica perché queste partite sono dispendiose e qualche giocatore ha finito in riserva. Ma ho visto prestazioni di alto livello da parte di tanti giocatori. Hermoso oggi è stato straordinario, è un interprete fantastico per mentalità e qualità; dice che punta a tutto? E’ quello che vogliamo fare tutti».

Roma, il pareggio con il PSG dà fiducia: ora serve una svolta in Champions League

Il 2-2 del Parco dei Principi rappresenta un risultato importante per la fiducia della Roma, capace di interrompere la serie di vittorie europee del PSG.

La situazione in classifica, però, impone ai giallorossi di conquistare punti nelle prossime giornate per rientrare nella zona che garantisce l’accesso agli spareggi.

Gasperini guarda comunque con ottimismo al percorso della squadra, pur mantenendo alta l’attenzione sugli impegni di campionato.

Il messaggio dell’allenatore è chiaro: la Roma deve continuare a crescere, migliorare nella gestione degli episodi e mantenere la stessa intensità mostrata contro il PSG. Una prestazione che, nonostante il mancato successo, conferma le ambizioni del gruppo giallorosso.