Calciomercato Napoli, Giovanni Manna accelera per Pedro Morisco: il portiere brasiliano del Coritiba è vicino al trasferimento in azzurro per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro

Il Napoli sarebbe ormai a un passo dal completare il primo acquisto della sessione invernale di calciomercato. La società azzurra ha individuato in Pedro Morisco, portiere brasiliano classe 2004 del Coritiba, il profilo ideale per rinforzare il reparto degli estremi difensori.

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Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’operazione sarebbe in fase molto avanzata, con un investimento previsto tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Il giocatore sarebbe pronto a firmare un contratto della durata di cinque anni.

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Calciomercato Napoli, Morisco a un passo: l’incontro con Manna

Il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe già avviato i contatti decisivi con gli agenti Decio Berman e André Curya a Castel Volturno.

L’intesa sarebbe vicina, anche se rimarrebbe da risolvere una questione relativa alla percentuale sulla futura rivendita richiesta nell’ambito dell’operazione.

Il Napoli, secondo il quotidiano, preferirebbe acquistare il cartellino senza concedere questa clausola. Non risulta ancora un annuncio ufficiale del trasferimento.

Napoli, chi è Pedro Morisco: il portiere scelto anche da Ancelotti

Pedro Morisco è uno dei giovani portieri brasiliani maggiormente cresciuti negli ultimi anni.

Cresciuto nel Coritiba, il classe 2004 ha conquistato spazio in prima squadra, attirando anche l’attenzione del commissario tecnico del Brasile Carlo Ancelotti.

Il portiere ha esordito da titolare con la Seleção nell’amichevole contro l’India dell’ottobre 2026, confermando la propria crescita internazionale.

Nella carriera con il Coritiba ha inoltre conquistato il campionato brasiliano di Serie B nel 2025.

Calciomercato Napoli, cosa cambia per Meret e Milinković-Savić

L’eventuale arrivo del brasiliano potrebbe modificare gli equilibri della porta azzurra.

Alex Meret, attualmente infortunato, è atteso al rientro nel mese di febbraio e ha il contratto in scadenza al termine della stagione.

Vanja Milinković-Savić, invece, è legato al club fino al 2029, ma secondo le indiscrezioni non avrebbe ancora convinto completamente Massimiliano Allegri.

Napoli, Morisco può essere il primo rinforzo di gennaio

La società partenopea sembra dunque intenzionata ad anticipare la concorrenza per assicurarsi un portiere giovane e già entrato nel giro della Nazionale brasiliana.

Se l’operazione dovesse essere completata, Morisco potrebbe diventare il secondo portiere brasiliano della storia recente del Napoli dopo Rafael Cabral.

Resta da definire l’ultimo dettaglio economico, ma secondo Il Mattino la trattativa sarebbe ormai vicina alla conclusione.