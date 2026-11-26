L’AIA ha definito i nuovi referenti per i club: Domenico Messina per la Serie A ed Eugenio Abbattista per la Serie B. I dettagli

Il rinnovamento ai vertici del mondo arbitrale italiano compie un altro passo decisivo. Dopo l’elezione del nuovo presidente dell’AIA, Francesco Massini, sono stati infatti ufficializzati anche i profili incaricati di gestire i rapporti istituzionali e il dialogo tecnico con le società dei due principali campionati professionistici: la FIGC ha già provveduto a comunicare ufficialmente alle squadre di Serie A e Serie B i nomi dei nuovi referenti designati.

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Le scelte per la massima serie e il campionato cadetto: Messina e Abbattista

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’organigramma delle relazioni con i club è stato definito puntando su due figure di grande esperienza e fortemente rappresentative della svolta interna all’Associazione:

Referente per la Serie A: il ruolo è stato affidato a Domenico Messina , attuale direttore tecnico dell’AIA , chiamato a fare da raccordo diretto con le società della massima serie.

il ruolo è stato affidato a , attuale , chiamato a fare da raccordo diretto con le società della massima serie. Referente per la Serie B: per il torneo cadetto è stato invece scelto Eugenio Abbattista, ex fischietto che in passato si era distinto per essere stato tra i primi a esprimere posizioni apertamente critiche nei confronti della precedente gestione associativa.

Il retroscena sull’avvicendamento con Andrea De Marco e il ruolo di Daniele Orsato

Dietro la nomina di Messina per la Serie A si cela tuttavia un significativo retroscena interno. In un primo momento, infatti, per l’incarico di collegamento con i club del massimo campionato era stato confermato Andrea De Marco. Una soluzione che, però, non aveva raccolto il pieno consenso delle componenti coinvolte e, in modo particolare, del nuovo designatore Daniele Orsato.

La volontà di Orsato era quella di individuare una figura capace di incarnare con maggiore chiarezza il nuovo corso arbitrale, segnando una discontinuità netta rispetto al passato. Nessuna frizione personale nei confronti di De Marco, dunque, ma una scelta legata esclusivamente al fatto che il suo profilo fosse espressione della precedente governance guidata dall’ex designatore Gianluca Rocchi (oggi impegnato come opinionista televisivo).

Di fatto, fino a questo momento De Marco era rimasto formalmente in carica ma con margini operativi estremamente ridotti, proprio in attesa che prendesse forma la nuova nomina auspicata da Orsato. Con l’assegnazione definitiva di tutte le caselle chiave, l’AIA archivia le tensioni degli ultimi mesi e si prepara a ripartire con un assetto rinnovato.