Il Besiktas di Vincenzo Italiano ha vissuto attimi di paura nel volo per la Georgia: aereo colpito da un fulmine, cosa è successo!

Attimi di grande apprensione per il Besiktas guidato dal tecnico Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida di Europa League contro l’Hapoel Beer Sheva, in programma oggi, giovedì 26 novembre alle 18:45. La trasferta verso la Georgia si è infatti trasformata in una traversata ad altissima tensione a causa di una violenta perturbazione che ha investito il volo della delegazione bianconera, culminata con un fulmine che ha colpito il velivolo in pieno cielo.

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Maltempo estremo e dirottamento d’emergenza a Rize-Artvin

Durante la rotta verso lo scalo georgiano, l’aereo con a bordo calciatori, staff e dirigenza ha attraversato una fascia di maltempo estremo, accompagnata da precipitazioni torrenziali, grandine e forti vuoti d’aria. Una situazione critica che ha reso particolarmente agitata la permanenza in cabina, tanto che alcuni componenti del gruppo squadra l’hanno raccontata come l’esperienza di volo più spaventosa mai vissuta.

A ripercorrere i dettagli della vicenda, una volta rientrata l’emergenza, sono stati i vertici della società turca ai microfoni dell’emittente nazionale TRT Sport:

Impossibilità di atterraggio: le proibitive condizioni meteorologiche presenti sopra Batumi hanno impedito al comandante di portare a termine la discesa in sicurezza verso l’aeroporto di destinazione.

le proibitive condizioni meteorologiche presenti sopra hanno impedito al comandante di portare a termine la discesa in sicurezza verso l’aeroporto di destinazione. Cambio di rotta: per evitare qualsiasi margine di rischio, l’equipaggio ha optato per un immediato rientro nello spazio aereo turco, completando un atterraggio regolare presso lo scalo di Rize-Artvin .

per evitare qualsiasi margine di rischio, l’equipaggio ha optato per un immediato rientro nello spazio aereo turco, completando un . Accoglienza dei tifosi: all’uscita dal terminal, i giocatori — apparsi comunque distesi nonostante lo shock — hanno trovato ad accoglierli un drappello di sostenitori accorsi per far sentire la propria vicinanza alla squadra.

Viaggio concluso via terra e il nodo del campo neutro UEFA

Per lasciarsi alle spalle lo spavento e non esporsi a ulteriori criticità climatiche, la dirigenza del Besiktas ha scelto di annullare ogni altro spostamento aereo, organizzando il trasferimento verso Batumi esclusivamente via terra lungo la costa del Mar Nero.

Sullo sfondo resta infine la particolare cornice logistica dell’incontro europeo: sebbene il calendario indichi i bianconeri come formazione ospitante, l’undici di Italiano non potrà sfruttare il fattore campo a Istanbul. Per ragioni di ordine pubblico e sicurezza legate alle tensioni diplomatiche internazionali, infatti, le disposizioni della UEFA obbligano a disputare in campo neutro fuori dai confini nazionali tutte le gare che vedono impegnate squadre israeliane.