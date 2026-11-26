Il Bayern Monaco pensa allo svincolato Mauro Icardi per sostituire l’infortunato Harry Kane. Tutti i dettagli

Tegola pesantissima in casa Bayern Monaco sul fronte offensivo. Il club bavarese dovrà infatti fare a meno per un lungo periodo del proprio punto di riferimento avanzato, Harry Kane, finito sotto i ferri per risolvere un problema alla caviglia che lo costringerà a restare lontano dai campi per circa tre mesi. Davanti a una defezione così prolungata e delicata nel cuore della stagione, la dirigenza tedesca ha iniziato a guardarsi attorno per individuare una soluzione immediata sul mercato degli svincolati: secondo quanto riportato dalla Bild, tra i profili finiti sul taccuino dei bavaresi c’è anche Mauro Icardi.

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L’operazione alla caviglia di Harry Kane e l’urgenza di un centravanti immediato

L’intervento chirurgico al quale si è sottoposto il centravanti inglese apre una voragine tattica e realizzativa nelle rotazioni del Bayern, chiamato a gestire mesi decisivi tra campionato e impegni europei senza il suo terminale offensivo principale. Trattandosi di uno stop stimato intorno ai 90 giorni, il club tedesco non può attendere tempi lunghi di ambientamento e valuta l’inserimento di un attaccante d’area di rigore già pronto, capace di garantire esperienza internazionale e fiuto del gol fin da subito.

L’opzione Mauro Icardi fino a fine stagione: i dettagli dell’idea bavarese

Ed è proprio in questo contesto che prende corpo la suggestione legata a Icardi. Il bomber argentino rappresenta infatti una delle opportunità più intriganti disponibili attualmente senza vincoli contrattuali, dopo aver chiuso la propria esperienza con il Galatasaray al termine della scorsa stagione a parametro zero.

Nel dettaglio, l’eventuale operazione studiata dal Bayern Monaco ruoterebbe attorno a tre punti chiave:

Ingaggio immediato: essendo svincolato , l’ex centravanti di Inter e PSG potrebbe essere tesserato senza attendere finestre di trasferimento e senza alcun esborso per il cartellino.

essendo , l’ex centravanti di Inter e PSG potrebbe essere tesserato senza attendere finestre di trasferimento e senza alcun esborso per il cartellino. Formula temporanea: la dirigenza bavarese starebbe valutando una proposta contrattuale valida fino al termine della stagione in corso , così da tamponare l’assenza di Kane senza appesantire i piani futuri del club.

la dirigenza bavarese starebbe valutando una proposta contrattuale valida , così da tamponare l’assenza di senza appesantire i piani futuri del club. Garanzia realizzativa: il bagaglio d’esperienza maturato ai massimi livelli europei rende Icardi un profilo ideale per reggere la pressione dell’Allianz Arena in una fase cruciale dell’annata.

Al momento si tratta di una valutazione concreta al vaglio degli uomini mercato del Bayern Monaco, pronti a decidere nei prossimi giorni se affondare il colpo e riportare Icardi nel calcio che conta.