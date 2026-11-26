Inter, Carlos Augusto rinnova fino al 2031: è fatta! Perché questa è un’ottima notizia per Cristian Chivu

L’Inter blinda uno dei pilastri più affidabili e duttili del proprio organico. La dirigenza nerazzurra ha infatti raggiunto l’intesa definitiva per il rinnovo di Carlos Augusto fino al 30 giugno 2031: l’operazione è ormai ai dettagli formali e le firme ufficiali sono attese già nelle prossime ore. Una mossa strategica che testimonia la centralità assoluta raggiunta dall’esterno brasiliano nel progetto tecnico milanese.

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Perché il rinnovo di Carlos Augusto è fondamentale per l’Inter

Blindare Carlos Augusto a lungo termine rappresenta una priorità tecnica e gestionale per il club. In un calendario fitto di impegni ravvicinati tra campionato e coppe, disporre di un profilo capace di interpretare con la stessa efficacia sia il ruolo di esterno a tutta fascia sia quello di braccetto difensivo garantisce soluzioni tattiche preziose senza mai abbassare il livello qualitativo della squadra.

A questa straordinaria duttilità tattica si sommano una condizione atletica straripante, una continuità di rendimento raramente riscontrabile in un co-titolare e una pericolosità offensiva costante, elementi che lo rendono un punto fermo nello spogliatoio e nelle rotazioni nerazzurre.

I numeri della stagione: rendimento super tra Serie A e Champions League

A certificare il peso specifico di Carlos Augusto sono le statistiche raccolte in questa prima parte di annata, nelle quali spicca un impatto concreto in entrambe le fasi di gioco:

Bottino stagionale: in Serie A ha collezionato 10 presenze (di cui 7 da titolare , per un totale di 715 minuti e una media di 72 minuti a gara ), mettendo a referto 2 gol (entrambi di sinistro, con 1,75 xG ) e 2 assist ( 1,86 xA ), oltre a guadagnarsi una nomina nella Squadra della settimana . A questo bottino si aggiungono 2 reti in 4 apparizioni in Champions League .

in ha collezionato (di cui , per un totale di e una media di ), mettendo a referto (entrambi di sinistro, con ) e ( ), oltre a guadagnarsi una nomina nella . A questo bottino si aggiungono . Motore atletico: viaggia a una media di 9,9 km percorsi ogni 90 minuti , con 10,5 sprint a gara e una punta massima di 34,9 km/h .

viaggia a una media di , con e una punta massima di . Qualità nella manovra: tocca 65,7 palloni a partita con una precisione complessiva nei passaggi del 90% ( 92% nella propria metà campo, 89% in quella avversaria), creando 5 grandi occasioni e servendo 1,5 passaggi chiave a incontro.

tocca con una precisione complessiva nei passaggi del ( nella propria metà campo, in quella avversaria), creando e servendo a incontro. Solidità difensiva: contribuisce a 3 porte inviolate mantenendo lo zero alla voce errori che abbiano portato a tiri o gol avversari, registrando ogni 90 minuti 3,8 chiusure difensive, 2,2 palle recuperate, 1,6 intercetti, 1,1 contrasti e 4,8 duelli vinti (59%), con un dominio netto nel gioco aereo (3,4 duelli vinti, pari al 71%)