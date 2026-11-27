Mercato Milan, Hutchinson trascina i rossoneri contro l’Olympiacos e apre nuove riflessioni sul suo futuro: il nodo dei 50 milioni

La notte di Atene potrebbe rappresentare un punto di svolta nell’avventura di Omari Hutchinson al Milan. Il fantasista inglese è stato il grande protagonista della rimonta contro l’Olympiacos, impreziosendo la propria prestazione con un gol, due assist e un contributo nell’azione del definitivo 4-2. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, adesso il futuro del giocatore assume contorni particolarmente interessanti.

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Milan, Hutchinson conquista Amorim e i compagni

Arrivato dal Nottingham Forest il 30 agosto in prestito con diritto di riscatto, Hutchinson ha trovato maggiore continuità in Europa League rispetto al campionato. Ad Atene ha completato 34 passaggi su 36, effettuando cinque cross, due lanci e quattro dribbling.

Una prestazione che ha conquistato anche Christian Pulisic e Ruben Amorim, entrambi concordi nell’attribuire all’inglese il merito di aver cambiato la partita.

Calciomercato Milan, il nodo del riscatto di Hutchinson

La questione principale riguarda il diritto di riscatto fissato a 50 milioni di euro, una cifra particolarmente impegnativa per la società rossonera.

Secondo la Gazzetta, difficilmente il Milan eserciterà il riscatto alle condizioni attuali. Non è però da escludere la possibilità di una futura trattativa con Evangelos Marinakis, proprietario dell’Olympiacos e azionista di maggioranza del Nottingham Forest, per ridiscutere la valutazione del giocatore.

Milan, Hutchinson vuole restare in rossonero

A rendere ancora più interessante la situazione è la volontà dello stesso fantasista inglese, che non ha nascosto il desiderio di proseguire la propria avventura a Milano.

FUTURO – «Spero di restare qui e diventare un giocatore del Milan a titolo definitivo, è il mio sogno».

La continuità delle prestazioni sarà determinante per le valutazioni della dirigenza rossonera. Hutchinson, intanto, ha dimostrato di poter essere molto più di una semplice alternativa.