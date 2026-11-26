Bologna, parla Palladino: «Mi aspetto una crescita già dalla prossima partita. Piccoli sta entrando sempre più nei meccanismi della squadra». Le sue parole

Archiviato il pirotecnico pareggio per 2-2 maturato lo scorso 22 novembre contro l’Udinese, il Bologna si prepara a tornare subito in campo per aprire il programma della 13ª giornata di Serie A. Domani sera, venerdì 27 novembre, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45, la formazione emiliana affronterà il Venezia guidato da Davide Nicola. Le parole di Palladino in conferenza:

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

PAROLE – «Abbiamo esaminato la partita in sala video e i ragazzi hanno capito dove potevamo fare meglio. Nel primo tempo siamo stati troppo lunghi e poco incisivi. Ho chiesto alla squadra di lavorare su questo aspetto: domani voglio vedere un gruppo capace di attaccare e difendere con compattezza. Contro l’Udinese è mancata la fluidità e il terreno ha contribuito a rendere la partita più sporca, ma dobbiamo essere pronti ad affrontare anche gare di questo tipo. Mi aspetto una crescita già dalla prossima partita»

MIRANDA – «Abbiamo cercato di accelerare il suo rientro, ma non c’erano i margini necessari. Sono passati meno di venti giorni e, insieme allo staff medico, abbiamo preferito non correre rischi. Alhassane è l’alternativa più naturale e sta dando buone risposte. Valuteremo la soluzione migliore, considerando anche la possibilità di utilizzare altri giocatori nel ruolo di quinto»

ATTACCO – «Piccoli sta entrando sempre più nei meccanismi della squadra e si muove meglio insieme ai compagni. Anche Dovbyk sta lavorando bene. Abbiamo diverse opzioni in avanti e deciderò chi utilizzare in base alla partita che ci aspetta»

NICOLA – «Conservo un ricordo positivo di lui e del suo staff. È un allenatore che sa trasmettere con chiarezza la propria idea di calcio e che, quando entra in una squadra, riesce a portare risultati. A Venezia ha dato un’identità precisa al gruppo e sarà un piacere affrontarlo»

HEGGEM – «Si è allenato bene e ha mostrato grande voglia di tornare a disposizione. Deve continuare a lavorare serenamente, perché la mia considerazione nei suoi confronti non è cambiata. Avrà le opportunità per dimostrare il proprio valore»