Emergono i tempi per Viery, nuovo problema in difesa per Vanoli: il verdetto degli esami

Brutte notizie per la Fiorentina sul fronte infermeria dopo l’ultima giornata di campionato. Il club viola ha infatti diffuso un aggiornamento medico sulle condizioni di Viery costretto a lasciare il terreno di gioco già nel corso del primo tempo della sfida persa per 3-0 contro il Monza. Gli esami strumentali effettuati hanno confermato uno stop muscolare che terrà il giovane centrale lontano dal campo nelle prossime settimane.

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L’esito degli esami e il comunicato ufficiale della Fiorentina

Attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, la società gigliata ha chiarito l’entità del problema accusato dal giocatore durante la trasferta brianzola:

COMUNICATO – “ACF Fiorentina comunica che, nella giornata di ieri, il calciatore Viery è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Monza-Fiorentina. Le indagini svolte hanno evidenziato una lesione del capo lungo del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nelle prossime settimane.”

La diagnosi evidenzia dunque un interessamento muscolare al bicipite femorale sinistro che richiederà prudenza nella gestione dei carichi e dei tempi di recupero, evitando qualsiasi accelerazione che possa esporre l’atleta a ricadute.

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Percorso riabilitativo e tempi di rivalutazione

Come precisato dallo stesso club toscano, Viery ha già avviato l’iter terapeutico-riabilitativo predisposto dallo staff sanitario viola. Nei prossimi giorni il difensore proseguirà con le cure mirate e il lavoro personalizzato al Viola Park, in attesa dei nuovi controlli clinici previsti nelle prossime settimane per stabilire con maggiore precisione la tabella di marcia verso il rientro in gruppo e il ritorno a disposizione per i prossimi impegni ufficiali della Fiorentina.