Empoli, riparte da Lorenzo Tonelli la panchina azzurra: guida in deroga con Tavano e Albiol

Svolta interna e dal forte sapore identitario per l’Empoli, che ha ufficializzato l’affidamento della guida tecnica della prima squadra a Lorenzo Tonelli. Non essendo ancora in possesso del patentino abilitativo definitivo, il nuovo allenatore guiderà gli azzurri avvalendosi di una deroga federale della durata di un mese.

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Il comunicato del club e il debutto contro l’Hellas Verona

Attraverso una nota ufficiale, la società toscana ha annunciato il nuovo corso tecnico che prenderà il via immediatamente in vista del prossimo impegno di campionato contro l’Hellas Verona: “Empoli Football Club è lieta di annunciare che, a partire dalla prossima sfida contro l’Hellas Verona, Lorenzo Tonelli assumerà la guida tecnica della prima squadra. Il tecnico dirigerà il primo allenamento questo pomeriggio al Sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena. Oltre a mister Tonelli, entrerà a far parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra anche Francesco Tavano, nel ruolo di collaboratore tecnico“.

Una scelta mirata a ricompattare l’ambiente puntando su figure profondamente legate alla piazza e dotate di grande conoscenza dello spogliatoio.

Uno staff azzurro di ex campioni: dentro Francesco Tavano e Raúl Albiol

Accanto a Tonelli lavorerà uno staff tecnico composto da volti molto noti al calcio italiano e al pubblico del Castellani. Nello stesso comunicato, l’Empoli ha infatti reso noto l’ingresso nel gruppo di lavoro di Francesco Tavano che ricoprirà l’incarico di collaboratore tecnico.

A completare il quadro delle novità ci sarà anche Raúl Albiol reduce dalla recente parentesi al Pisa. I due si conoscono molto bene dai tempi della comune esperienza al Napoli e torneranno ora a collaborare fianco a fianco in Toscana: per l’ex centrale iberico è previsto inizialmente il ruolo strategico di match analyst, a supporto della preparazione tattica delle prossime gare.