Davide Nicola, allenatore del Venezia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna di Serie A 2026/27

Concentrazione massima e idee ben definite in casa Venezia alla vigilia del confronto di campionato contro il Bologna. Intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara, l’allenatore arancioneroverde Davide Nicola ha analizzato lo stato di forma degli emiliani, la gestione dell’organico nelle prime settimane della sua gestione e la maturità caratteriale richiesta alla squadra.

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L’analisi sul Bologna e l’obiettivo continuità dopo la Juventus

Pur riconoscendo l’ottimo momento attraversato dai rossoblù dopo l’avvicendamento in panchina, Nicola chiede ai suoi ragazzi di non farsi condizionare dai numeri dell’avversario e di ripartire da quanto di buono mostrato nell’ultimo turno contro i bianconeri: “È così. Dopo il cambio di allenatore c’è stato un cambiamento nel Bologna con un trend importante. Nelle ultime 5 ne hanno vinte 4, con un pareggio. Non è che ci concentriamo su questo, abbiamo già affrontato squadre con un andamento simile. Ci concentriamo sul fatto di credere che possiamo fare la nostra partita, come stiamo dimostrando, aggiustando qualcosina. Mi riferisco ai grandi 50 minuti contro la Juventus, perché sono stati grandi 50 minuti: dobbiamo aumentare giocando così per tutta la partita”.

Gestione della rosa e rotazioni in attacco: la linea del tecnico lagunare

Archiviate le prime sei uscite del suo nuovo corso tecnico, l’allenatore del Venezia ha poi illustrato i criteri adottati nella distribuzione del minutaggio e nell’inserimento graduale di tutti gli effettivi a disposizione, lasciando aperta la porta a possibili novità nell’undici iniziale: “In questo momento sono convinto che stiamo dimostrando di tenere tutti sulla corda, per dare a tutti le possibilità al momento giusto. Visti i giocatori che stiamo utilizzando, citando anche Dagasso e Fanne che hanno avuto spazio nell’ultima sfida, all’interno del nostro percorso che dura solo da 6 partite, con me. Ci sono delle condizioni che sono legate ad alcune dinamiche di inclusione legate ad altri giocatori per allargare la rosa ancora di più. Allo stesso tempo dobbiamo fortificare la nostra identità e di poterla portare avanti. Possibile che ci siano alternanze, come abbiamo già fatto”.

Tenuta mentale e lavoro quotidiano per evitare blackout

In chiusura, Nicola ha posto l’accento sull’importanza della resilienza psicologica nei passaggi più complessi degli incontri, indicando la strada per consolidare i progressi mostrati finora ed evitare cali improvvisi come accaduto nella trasferta piemontese: “Noi ci lavoriamo tutti i giorni. Analizziamo in maniera metodica ciò che stiamo facendo di buono, e non sono poche cose, oltre a quello che dobbiamo migliorare. Il miglioramento a volte è anche mantenere ciò che stai già facendo, non è scontato. Parlo quotidianamente con i miei ragazzi di questo. Serve capacità di resistere al dolore, al fastidio che provi quando non riesci ad ottenere ciò che vorresti. Fa tutta la differenza del mondo. La differenza la fa chi ha la capacità di restare in gioco, costantemente. Quei minuti in cui abbiamo subito 4 gol a Torino sono forse l’unica eccezione”.