Allarme sicurezza per la FIFA: sottratti 12 GB di dati, aperta l’indagine con le autorità. La ricostruzione dell’accaduto.

Nuovo allarme sul fronte della sicurezza digitale nel mondo del calcio: la FIFA è stata vittima di un attacco informatico che ha portato alla sottrazione di circa 12 GB di informazioni personali e aziendali. La stessa federazione calcistica internazionale ha confermato la violazione dei propri sistemi, spiegando che l’episodio è ora al centro di accertamenti condotti insieme alle forze dell’ordine e agli organismi competenti.

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La dinamica dell’attacco e la pubblicazione dei file

Secondo quanto emerso, la violazione risale alla scorsa settimana, quando il gruppo di cybercriminalità Handsome Boy Hacking Club (HBHC) ha rivendicato il furto di oltre 12 GB di dati dai server legati all’organizzazione. Standou alle ricostruzioni e alle rivendicazioni del gruppo, gli aggressori avrebbero provato a chiedere un riscatto economico in cambio della mancata diffusione o della restituzione del materiale sottratto.

Di fronte alla mancata risposta alle richieste estorsive, gli autori dell’attacco avrebbero deciso di procedere con la pubblicazione dei file all’interno di un forum dedicato alle attività di criminalità informatica, esponendo così documenti sensibili e dati potenzialmente riconducibili a soggetti terzi.

La posizione della FIFA e le indagini sulla privacy

L’organismo di governo del calcio mondiale ha preso posizione sull’accaduto ribadendo la piena cooperazione con gli inquirenti: “La FIFA sta collaborando strettamente con le autorità competenti, comprese le forze dell’ordine”, ha fatto sapere un portavoce ufficiale.

Nel comunicato, la federazione ha inoltre espresso una dura condanna verso l’accaduto, sottolineando l’impatto dell’intrusione sui soggetti coinvolti: la FIFA “condanna con la massima fermezza l’acquisizione e la pubblicazione illecite di informazioni, in particolare di dati personali. Tali azioni costituiscono una violazione grave e inaccettabile della privacy e possono avere conseguenze significative per le persone coinvolte”. Le indagini restano aperte per chiarire l’esatta estensione del materiale trafugato e rafforzare i protocolli di protezione informatica.