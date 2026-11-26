Calciomercato Juventus, Cristiano Giuntoli allontana le voci su Gianluca Scamacca e chiarisce le strategie dell’Atalanta per gennaio. Parla direttore sportivo nerazzurro

L’Atalanta non sembra intenzionata a privarsi di Gianluca Scamacca durante il prossimo mercato invernale. A chiarire la posizione della società bergamasca è stato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima della sfida contro il Borac Banja Luka, valida per la quarta giornata della League Phase di Conference League.

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Il dirigente nerazzurro ha affrontato diversi argomenti, dalla possibilità di evitare gli spareggi europei alle strategie di mercato, soffermandosi anche sulla necessità di trovare maggiore continuità dopo il pareggio per 4-4 contro l’Inter.

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Particolarmente significative le dichiarazioni sul futuro di Scamacca, accostato alla Juventus di Luciano Spalletti in vista della sessione di gennaio.

Calciomercato Juventus, Giuntoli chiude alla cessione di Scamacca

Il tema più interessante riguarda proprio il centravanti dell’Atalanta, considerato uno dei possibili obiettivi della Juventus per rinforzare il reparto offensivo.

Interrogato sulle indicazioni fornite da Spalletti riguardo alle caratteristiche dell’attaccante ideale, Giuntoli ha ribadito la volontà del club di trattenere i propri giocatori migliori.

SUL FUTURO DI SCAMACCA E L’INTERESSE DELLA JUVENTUS – «Onestamente, noi al mercato non ci pensiamo e soprattutto a quello in uscita. Se ti riferisci a Scamacca, ce lo teniamo stretto: stasera parte titolare, abbiamo tanti bravi calciatori e ce li teniamo stretti.»

Una presa di posizione che rappresenta un ostacolo importante per le ambizioni bianconere. L’Atalanta, almeno per il momento, non intende aprire alla partenza dell’attaccante.

Atalanta, Giuntoli svela le strategie di mercato: i recuperi valgono tre acquisti

Il direttore sportivo ha poi affrontato il tema delle possibili operazioni in entrata, spiegando che la priorità della società è recuperare i giocatori attualmente indisponibili.

Tra questi figura anche Sulemana, il cui contributo è stato limitato dai problemi fisici.

SUL MERCATO DI GENNAIO E IL RIENTRO DEGLI INFORTUNATI – «Il nostro mercato alla fine sarà il rientro degli infortunati: ieri non li abbiamo avuti e Sulemana non lo abbiamo avuto quasi mai, quindi saranno tre acquisti molto importanti. Per il resto il mercato è sempre imprevedibile, però noi ci faremo comunque trovare pronti; in questo momento la cosa importante è la squadra, le prestazioni, i risultati e dare continuità a quello che stiamo facendo.»

Giuntoli non esclude dunque eventuali opportunità, ma sottolinea come il recupero degli infortunati rappresenti il primo vero rinforzo per Maurizio Sarri.

Atalanta, Giuntoli sulla Conference League: l’importanza di evitare i playoff

Un altro argomento affrontato dal dirigente riguarda il percorso europeo dell’Atalanta.

Conquistare la qualificazione diretta agli ottavi di Conference League permetterebbe a Sarri di avere più tempo per lavorare con la squadra, evitando gli impegni aggiuntivi degli spareggi.

SULLA POSSIBILITÀ DI EVITARE I PLAYOFF DI CONFERENCE LEAGUE – «Intanto dobbiamo cercare di fare bene a prescindere dallo spareggio o meno. Con uno spareggio in meno è chiaro che avremmo più tempo per lavorare, visto che ne abbiamo avuto pochissimo tra nazionale, Mondiale e lo stesso spareggio che abbiamo disputato ad agosto. Ovviamente ci farebbe comodo, però alla fine dobbiamo pensare a stasera, cercare di fare molto bene e dare continuità alle ultime settimane in cui abbiamo ottenuto risultati e prestazioni.»

L’obiettivo è quindi ottenere un risultato positivo contro il Borac, migliorando la classifica e alleggerendo, se possibile, il calendario dei prossimi mesi.

Atalanta, Giuntoli dopo il 4-4 contro l’Inter: «Ci manca continuità»

Infine, Giuntoli è tornato sul pareggio contro l’Inter di Cristian Chivu, una partita nella quale i bergamaschi hanno dimostrato grande carattere, riuscendo a recuperare lo svantaggio nel finale.

Una reazione importante, che secondo il dirigente deve però diventare un punto di partenza per costruire un rendimento più costante.

SULLA RIMONTA CONTRO L’INTER E LA CONTINUITÀ DI RISULTATI – «Sicuramente abbiamo fatto un finale di partita di grande livello e aspettiamo tutti questa scintilla, come si dice. Alla fine abbiamo fatto prestazioni e risultati, ma non con continuità, ed è proprio la continuità di prestazione e di risultato che ci manca. Sicuramente l’ultima mezz’ora con l’Inter è stata molto buona.»

L’Atalanta cerca dunque conferme sul campo, mentre sul fronte del calciomercato arriva un messaggio preciso alla Juventus: la società bergamasca considera Scamacca un elemento da trattenere, non un giocatore da sacrificare a gennaio.

Le prossime settimane chiariranno se la posizione nerazzurra resterà invariata, ma le parole di Giuntoli sembrano complicare sensibilmente un eventuale assalto bianconero.