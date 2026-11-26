Verso gennaio, il futuro di Endrick accende l’asse Roma-Milan: il Real Madrid valuta e Wesley si espone

Il futuro di Endrick torna al centro delle trame del calciomercato italiano in vista della finestra invernale di gennaio. Il Real Madrid sta infatti valutando con attenzione una possibile cessione nella seconda parte di stagione e in Serie A si profila un vero e proprio duello tra Roma e Milan.

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L’interesse estivo e le esigenze tattiche di Gasperini e Amorim

Il gradimento dei due club italiani non è una novità: già durante la scorsa sessione estiva sia i giallorossi sia i rossoneri avevano provato a sondare il terreno per il talento verdeoro, scontrandosi però con il muro alzato dalla dirigenza madrilena. A distanza di qualche mese, l’esigenza tecnica resta intatta su entrambe le sponde.

Da una parte Gian Piero Gasperini e dall’altra Ruben Amorim continuano a cercare un profilo di fantasia e imprevedibilità capace di svariare su tutto l’arco d’attacco, sia da punta centrale sia accanto a un altro riferimento offensivo.

L’assist di Wesley per la Roma

In attesa delle decisioni ufficiali del Real Madrid e dello stesso calciatore, dalla capitale arriva intanto una mossa pubblica per provare a indirizzare la scelta del giovane brasiliano. Intervenuto ai microfoni di TNT Sports Brasil, Wesley ha raccontato di aver già parlato direttamente con il connazionale per convincerlo a sposare il progetto giallorosso: «Ho detto a Endrick di venire alla Roma! Sarà lui a decidere, ma sa che qui la tifoseria lo amerebbe e i compagni lo accoglierebbero volentieri». Un messaggio chiaro che accende ulteriormente la sfida di mercato tra Roma e Milan in vista di gennaio.