Verso Torino-Lazio, le mosse di Gattuso: affaticamento per Taylor e scelte sulla formazione

La Lazio si prepara a tornare in campo sabato 28 novembre alle ore 18:00 nella trasferta contro il Torino. La squadra guidata da Gennaro Gattuso arriva all’appuntamento ancora imbattuta in Serie A e forte di un ruolino di marcia straordinario, caratterizzato da sette vittorie nelle ultime otto giornate di campionato. Di fronte ci saranno i granata di Ignazio Abate a caccia di riscatto dopo quattro gare consecutive senza successi.

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Ultime da Formello: stop per Taylor, scelte quasi obbligate in difesa

La principale novità della vigilia riguarda Kenneth Taylor che non ha preso parte all’allenamento odierno a causa di un affaticamento muscolare e per lui niente trasferta piemontese.

Per il resto, Gattuso orientato a confermare l’ossatura titolare. Tra i pali ci sarà Christos Mandas. Davanti a lui linea difensiva a quattro composta da Romano Floriani Mussolini Diogo Leite , Oliver Provstgaard e Alfonso Pedraza complici le assenze per infortunio di Josip Šutalo e Nuno Tavares

Centrocampo e attacco: Dele-Bashiru in pole, ballottaggio Zaccagni-Pinamonti

In mediana vanno verso la conferma Davide Frattesi e Reda Belahyane mentre Fisayo Dele-Bashiru è il principale candidato a sostituire Taylor in caso di forfait.

In avanti spera in una maglia dal primo minuto Mattia Zaccagni per completare il tridente con Gustav Isaksen e Tijjani Noslin nel ruolo di riferimento centrale. Qualora Zaccagni non dovesse recuperare per partire titolare, è pronto Andrea Pinamonti con il conseguente spostamento di Noslin sulla corsia di sinistra.