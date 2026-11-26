Spavento per Aubameyang verso il Barcellona: incidente in auto prima dell’allenamento, illesi i coinvolti

Momenti di grande spavento in Spagna per Pierre-Emerick Aubameyang, attualmente in forza al Deportivo La Coruña. Nel corso della giornata odierna, mentre si stava recando al centro sportivo per la consueta seduta di allenamento a bordo della propria Ferrari, l’attaccante è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale che, fortunatamente, non ha provocato conseguenze fisiche per nessuna delle persone coinvolte.

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La dinamica dello scontro e l’immediato rientro in campo

Secondo le prime ricostruzioni emerse dalla Spagna, la vettura guidata dal centravanti gabonese avrebbe tamponato una BMW, la quale, in seguito all’impatto, si è addirittura ribaltata sulla carreggiata. Nonostante la dinamica spettacolare e potenzialmente molto pericolosa dell’incidente, il bilancio finale è stato fortunatamente privo di feriti: tutti gli occupanti delle due automobili sono infatti riusciti a uscire autonomamente dagli abitacoli senza riportare traumi.

Superato lo shock iniziale e completati gli accertamenti del caso, Pierre-Emerick Aubameyang ha raggiunto regolarmente i compagni di squadra al centro sportivo del Deportivo La Coruña, prendendo parte senza intoppi all’allenamento previsto dallo staff tecnico in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Le parole di Aubameyang verso la sfida contro il Barcellona

A rassicurare ulteriormente tifosi e addetti ai lavori ci ha pensato direttamente lo stesso attaccante, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del prestigioso appuntamento di campionato contro il Barcellona. Con grande serenità, l’ex stella del Dortmund ha ridimensionato l’accaduto mettendo al primo posto la salute di tutte le persone coinvolte nello scontro:

PAROLE – «È stato solo un piccolo spavento, alla fine siamo a posto. Queste sono cose che succedono nella vita. La cosa più importante è che l’altra persona vittima dell’incidente come non ha nulla. Dopo le cose brutte arrivano quelle buone». Un messaggio distensivo che chiude definitivamente la parentesi di paura e proietta nuovamente l’attenzione sul campo.