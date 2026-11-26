Lecce, Di Francesco perde un titolare in mediana: lesione muscolare per Mohamed Kaba. Il punto sugli infortunati

Brutte notizie in casa Lecce sul fronte infermeria. Nelle prossime partite, infatti, Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno di Mohamed Kaba . Il numero 77 dei giallorossi si è sottoposto nella giornata odierna agli esami strumentali, che hanno confermato uno stop muscolare destinato a tenerlo lontano dal terreno di gioco nelle prossime uscite ufficiali.

L’esito degli esami e il comunicato ufficiale del Lecce

Gli accertamenti clinici hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Una perdita pesante per lo scacchiere tattico salentino, considerando che in questa stagione Kaba si era ritagliato un ruolo importante nelle rotazioni di Di Francesco, collezionando finora 9 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia.

Attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, la società giallorossa ha fatto il punto sulla seduta odierna e sulle condizioni del centrocampista

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COMUNICATO – “Allenamento mattutino al Centro Sportivo di Martignano che ha visto i giallorossi impegnati in un lavoro tecnico tattico in campo dopo la seduta video. Assente Ilić, terapie per Pierotti. Kaba si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, che ha evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra”.

La situazione dell’infermeria giallorossa verso i prossimi impegni

Oltre allo stop del mediano guineano, lo staff tecnico del Lecce monitora anche le condizioni degli altri elementi alle prese con problemi fisici al Centro Sportivo di Martignano. Nella seduta mattutina, caratterizzata da analisi video ed esercitazioni tecnico-tattiche sul campo, non ha preso parte al lavoro di gruppo Ivan Ilić mentre ha svolto terapie personalizzate Santiago Pierotti. Di Francesco dovrà dunque ridisegnare il centrocampo in vista dei prossimi impegni di campionato, valutando le alternative a disposizione per sopperire all’assenza di Kaba.