Pagelle Olympiakos Milan: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quinta giornata della Europa League 2026/27
Pagelle Olympiakos Milan: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quinta giornata della Europa League 2026/2027.
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OLYMPIACOS (4-2-3-1): Ortega 5.5; Smajlovic 6, Retsos 5.5 (82′ Toufakis 6), Pirola 7, Onyemaechi 4.5 (82′ Tiknizyan 6); Freuler 6, Gustavo Sá 6; Pedersen 6.5 (67′ Saliakas 6), Jota Silva 7, Gelson Martins 6.5 (72′ Fortounis 6); Gonzalez 5.5 (67′ Yaremchuk 6). All. Alguacil.
MILAN (4-2-3-1): Maignan 5.5; Gila 5.5, De Winter 4.5 (53′ Tomori 6.5), Diawara 5.5 (67′ Terracciano 6), Estupinan 5 (46′ Musah 6.5); Jashari 6, Rabiot 6; Moreira 6.5, Hutchinson 8, Cisse 7 (85′ Comotto sv); Ramos 5.5 (46′ Pulisic 7.5). All. Amorim