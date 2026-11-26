Borac Atalanta 2-3, Maurizio Sarri commenta la spettacolare rimonta dei nerazzurri in Conference League

Una rimonta incredibile, arrivata quando la partita sembrava ormai compromessa. L’Atalanta di Maurizio Sarri conquista una vittoria preziosissima in Conference League, superando per 3-2 il Borac Banja Luka al termine di una sfida ricca di emozioni e colpi di scena.

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Al Gradski Stadion, i padroni di casa si erano portati avanti di due reti grazie ai gol di Juricic e Deket, mettendo in grande difficoltà la formazione bergamasca. A partire dall’86° minuto, però, è cambiato tutto: Nikola Krstovic ha riaperto l’incontro, Sead Kolasinac ha firmato il pareggio e Davide Zappacosta, al quarto minuto di recupero, ha completato una rimonta clamorosa.

Al termine della partita, Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, analizzando la prestazione della squadra e soffermandosi sulle difficoltà difensive. Particolarmente significative anche le dichiarazioni sul confronto tra Gianluca Scamacca e Nikola Krstovic.

Atalanta, Sarri dopo la rimonta contro il Borac: «La squadra ha grande carattere»

Nonostante la vittoria, l’allenatore nerazzurro non ha nascosto la propria insoddisfazione per alcuni aspetti della prestazione.

L’Atalanta ha creato numerose occasioni, ma ha anche commesso errori che hanno permesso agli avversari di portarsi sul doppio vantaggio.

SULLA PRESTAZIONE E SULLA RIMONTA CONTRO IL BORAC – «Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo creato tanto, ma abbiamo delle lacune in fase difensiva che ci possono mettere in difficoltà. Oggi abbiamo combinato errori in fase risolutiva a errori in difesa. La partita così diventa complicata, ma la squadra ha grande carattere. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorarci. Ringraziamo i nostri tifosi, che hanno fatto tanta strada».

Parole che testimoniano la soddisfazione per la reazione mostrata dai giocatori, senza però cancellare le difficoltà emerse durante l’incontro.

Atalanta, Sarri preoccupato per la difesa: il problema da risolvere

Uno dei temi principali dell’analisi del tecnico riguarda proprio la fase difensiva, che continua a rappresentare un punto debole dell’Atalanta.

La squadra bergamasca aveva già mostrato alcune difficoltà nel precedente pareggio per 4-4 contro l’Inter. Anche nella trasferta bosniaca sono emersi problemi nella gestione delle situazioni di pericolo.

Sarri ha sottolineato come il calendario particolarmente intenso e i numerosi infortuni abbiano limitato le possibilità di lavorare con continuità durante gli allenamenti.

SULLE DIFFICOLTÀ DIFENSIVE E IL CALENDARIO – «Bisogna ricavarsi dei tempi di lavoro, ma tra infortuni e calendario è difficilissimo, sia a livello di reparto difensivo sia a livello di squadra. Dobbiamo leggere meglio alcune situazioni in cui sbagliamo ancora, ma, come detto, dobbiamo lavorare».

L’obiettivo del tecnico sarà quindi trovare maggiore equilibrio, mantenendo la qualità offensiva mostrata nelle ultime partite ma riducendo gli errori che rischiano di compromettere i risultati.

Atalanta, Sarri cambia le gerarchie in attacco: Krstovic davanti a Scamacca

Il passaggio più interessante dell’intervista riguarda il ballottaggio tra Nikola Krstovic e Gianluca Scamacca, due attaccanti con caratteristiche differenti e attualmente in momenti di forma diversi.

Il centravanti montenegrino è stato uno dei protagonisti della rimonta contro il Borac, realizzando all’86° minuto la rete che ha dato il via alla reazione nerazzurra.

Interrogato sulle gerarchie offensive, Sarri ha spiegato perché, almeno in questa fase della stagione, Krstovic stia trovando maggiore spazio rispetto al compagno.

SUL BALLOTTAGGIO TRA SCAMACCA E KRSTOVIC – «Prima dell’inizio della stagione avrei risposto che Scamacca era il centravanti giusto, ma la differenza oggi è che Krstović è in un ottimo momento psicofisico e l’altro ha più difficoltà nell’esprimersi. In questo momento sta facendo meglio Krstović e quindi gioca lui, ma può essere anche un momento così».

Una dichiarazione significativa che fotografa le attuali scelte dell’allenatore, senza escludere possibili cambiamenti nelle prossime settimane.

Atalanta, la vittoria contro il Borac rilancia i nerazzurri in Conference League

Il successo in Bosnia permette all’Atalanta di salire a 7 punti dopo quattro giornate nella League Phase di Conference League, migliorando la propria posizione nella corsa alla qualificazione.

La squadra di Maurizio Sarri ha dimostrato di possedere carattere e capacità di reazione, riuscendo a trasformare una possibile sconfitta in tre punti fondamentali.

Restano però alcuni aspetti da correggere, soprattutto nella gestione difensiva e nella concretezza sotto porta.

Le parole del tecnico delineano chiaramente le priorità per il futuro: maggiore solidità, continuità di rendimento e attenzione agli equilibri della squadra. Intanto, il gol decisivo nella rimonta conferma il momento positivo di Krstovic, che si candida a mantenere un ruolo centrale nell’attacco nerazzurro.