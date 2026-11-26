Pagelle Juventus Omonia Nicosia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quinta giornata della Europa League 2026/27
Pagelle Juventus Omonia Nicosia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quinta giornata della Europa League 2026/2027.
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JUVENTUS (3-4-3): Neto 4; Gatti 6.5, Lucumi 6 (66′ Koopmeiners 6), Kelly 5.5; Cambiaso 7.5, Douglas Luiz 6 (66′ McKennie 6), Sarr 6, Cabal 5.5 (46′ Celik 6); Conceição 7 (87′ Kolo Muani sv), Ekhator 7 (66′ Woltemade 6), Boga 7.
OMONIA (4-3-3): Kaminski 6; Coulibaly 5, Šatka 6.5, Nego 5.5 (60′ Balkovec 5.5), Duverne 5; Andreou 6 (60′ Brouwers 5.5), Tănase 5.5 (46′ Ewandro 5.5), Marić 6; Tankovic 6 (70′ Neofytou 5.5), Kakoullis 5 (46′ Diony 5.5), Montnor 5.5.