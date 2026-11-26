Europei Under 21 2027, ufficiale il sorteggio della fase finale: l’Italia di Silvio Baldini affronterà Spagna, Albania e Finlandia nel Gruppo B. Ecco tutti i gironi
L’Italia Under 21 conosce finalmente le proprie avversarie nella fase finale degli Europei 2027. Il sorteggio, effettuato al Sava Congress Center di Belgrado, ha inserito gli Azzurrini allenati da Silvio Baldini nel Gruppo B, insieme a Spagna, Albania e Finlandia.
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La competizione si svolgerà dal 16 giugno al 3 luglio 2027, tra Albania e Serbia, con sedici Nazionali pronte a contendersi il titolo continentale.
Europei Under 21 2027, Italia nel Gruppo B: le avversarie di Baldini
L’ostacolo principale per gli Azzurrini sarà la Spagna, inserita in prima fascia e considerata una delle principali candidate alla vittoria finale.
Attenzione anche all’Albania, che potrà sfruttare il fattore campo, e alla Finlandia, qualificatasi attraverso gli spareggi.
Per l’Italia, reduce da un brillante percorso nelle qualificazioni, sarà fondamentale conquistare uno dei primi due posti del girone per accedere ai quarti di finale.
Europei Under 21 2027, tutti i gironi: Inghilterra e Francia nello stesso gruppo
Il sorteggio ha delineato quattro raggruppamenti particolarmente interessanti, con diverse sfide tra Nazionali di grande tradizione.
Questa la composizione ufficiale:
- Gruppo A: Serbia, Inghilterra, Francia, Polonia.
- Gruppo B: Albania, Spagna, Italia, Finlandia.
- Gruppo C: Portogallo, Croazia, Grecia, Repubblica Ceca.
- Gruppo D: Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Belgio.
Particolarmente impegnativo il Gruppo A, che vedrà affrontarsi i campioni in carica dell’Inghilterra, la Francia e la Serbia padrona di casa.
Europei Under 21 2027, regolamento e qualificazione alle Olimpiadi 2028
Il torneo prevede quattro gironi da quattro squadre, con tre partite per ciascuna Nazionale.
Le prime due classificate accederanno ai quarti di finale, dando inizio alla fase a eliminazione diretta fino alla finale.
Oltre al titolo europeo, la competizione assegnerà anche tre posti per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 alle rappresentative europee aventi diritto.
Un obiettivo particolarmente importante per l’Italia, che punta anche a interrompere un lungo digiuno continentale: l’ultimo successo degli Azzurrini risale infatti al 2004.
La squadra di Silvio Baldini dovrà quindi superare un girone impegnativo per continuare a inseguire il doppio sogno: Europeo e qualificazione olimpica.