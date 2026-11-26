Pagelle Borac Atalanta: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quarta giornata della Conference League 2026/27
Pagelle Borac Atalanta: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quarta giornata della Conference League 2026/2027.
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BORAC (4-2-3-1): Jurkas 6; Cipetic 6 (68′ Pascual 4), Meijers 5,5, Carolina 5,5, Herrera 4,5; Hiros 5,5, Jojic 6 (57′ Oginec 6); Sijaric 6,5 (57′ Rogan 5), Deket 6 (76′ Sanicanin sv), Vukovic 6,5; Juricic 6,5.
ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello 5,5; Zappacosta 6,5, Scalvini 6, Kolasinac 6, Bernasconi 5 (46′ Bellanova 6); Ederson 5,5 (46′ Kessie 6,5), Pasalic 5 (78′ Elmas sv); Zalewski 6,5, Raspadori 5 (58′ De Ketelaere 5), Rowe 6; Scamacca 5 (58′ Krstovic 6,5). All. Sarri 6,5.