Roma, l’arrivo di Ryan Friedkin nella Capitale potrebbe essere l’occasione per discutere del futuro di Gasperini e dei rinforzi di gennaio

La Roma guarda al futuro e alla programmazione delle prossime sessioni di calciomercato. L’imminente arrivo di Ryan Friedkin nella Capitale potrebbe rappresentare un’occasione importante per fare il punto della situazione con Gian Piero Gasperini. Come riportato da Il Messaggero, tra gli argomenti da affrontare potrebbe esserci anche il prolungamento contrattuale dell’allenatore giallorosso.

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Calciomercato Roma, Gasperini verso il rinnovo?

L’attuale contratto del tecnico scadrà nel giugno del 2028. L’ipotesi di un rinnovo anticipato rappresenterebbe un ulteriore segnale di fiducia della proprietà nei confronti dell’allenatore, capace di riportare la squadra in Champions League già al termine della sua prima stagione nella Capitale.

Il lavoro di Gasperini ha conquistato la fiducia dello spogliatoio e della tifoseria, attraverso la qualità del gioco espresso e i risultati ottenuti.

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Calciomercato Roma, le richieste di Gasperini per gennaio

Non soltanto il futuro dell’allenatore. Tra le priorità del possibile confronto con Friedkin figura anche la pianificazione della sessione invernale di calciomercato.

Gasperini attende interventi mirati per completare l’organico a sua disposizione. Le principali necessità riguardano l’inserimento di un esterno offensivo e di un terzino, senza escludere un ulteriore investimento a centrocampo.

Calciomercato Roma, il progetto della proprietà

L’eventuale incontro potrebbe dunque rappresentare un passaggio significativo nella costruzione del progetto tecnico giallorosso. La possibilità di blindare Gasperini con un nuovo contratto andrebbe nella direzione della continuità.

Al momento, tuttavia, il prolungamento rimane un’ipotesi: sarà da capire se il tema verrà concretamente affrontato durante la permanenza di Ryan Friedkin nella Capitale.