Calciomercato Lazio, il Bologna manifesta interesse per Danilo Cataldi: il centrocampista potrebbe lasciare i biancocelesti

Il futuro di Danilo Cataldi potrebbe essere lontano dalla Lazio. Il centrocampista biancoceleste è finito nel mirino del Bologna, società che avrebbe manifestato interesse per un suo possibile trasferimento. A riportare la notizia è stato il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, attraverso il proprio profilo X.

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Calciomercato Lazio, Palladino conosce bene Cataldi

Dietro l’interesse della formazione emiliana emerge una figura particolarmente significativa: quella di Raffaele Palladino. L’allenatore del Bologna conosce molto bene le caratteristiche del centrocampista, avendolo già avuto a disposizione durante la comune esperienza alla Fiorentina.

Il tecnico apprezza le qualità del classe 1994, che potrebbe rappresentare una soluzione interessante per aggiungere esperienza, geometrie e personalità al reparto mediano rossoblù.

Calciomercato Lazio, possibile addio per Cataldi

La situazione merita particolare attenzione anche in casa biancoceleste. Cataldi rappresenta un calciatore profondamente legato ai colori della Lazio, ma la prospettiva di una nuova esperienza professionale non è da escludere.

L’eventuale possibilità di ritrovare un allenatore che conosce già le sue caratteristiche potrebbe rappresentare un elemento importante nelle valutazioni del centrocampista romano.

Calciomercato Lazio, la situazione tra Cataldi e il Bologna

Al momento, secondo quanto riferito da Schira, si registra l’interesse della società emiliana, senza ulteriori indicazioni riguardanti eventuali offerte ufficiali o trattative avanzate.

Resta dunque da capire quale sarà la posizione della dirigenza biancoceleste e se il Bologna deciderà di approfondire concretamente questa pista. Il futuro di Cataldi rappresenta un tema da monitorare in vista della prossima sessione di calciomercato, con Palladino che potrebbe ritrovare un giocatore già conosciuto e apprezzato.