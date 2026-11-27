Van Dijk al Milan, Fabio Cannavaro svela un retroscena sul difensore olandese e analizza i problemi difensivi della Nazionale italiana

Un retroscena destinato a stuzzicare la fantasia dei tifosi del Milan. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Cannavaro ha raccontato una confidenza ricevuta direttamente da Virgil van Dijk, rivelando il fascino esercitato dal campionato italiano sul centrale olandese.

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L’ex capitano della Nazionale italiana ha espresso il proprio gradimento per un eventuale approdo del difensore in rossonero, soffermandosi anche sulla crisi della scuola difensiva italiana e sulle difficoltà degli Azzurri. Di seguito le sue dichiarazioni.

VAN DIJK AL MILAN – «Van Dijk mi ha detto che gli piacerebbe fare un’esperienza in Italia. Lo affascina molto. Sarebbe bello vedere Van Dijk al Milan, in questi anni ha unito grande fisico e super velocità».

CRISI DEI DIFENSORI – «Abbiamo smesso di lavorare sulla tecnica individuale, sul modo di correre, sull’abitudine a difendere con palla frontale e laterale. Ogni ruolo ha le sue caratteristiche e oggi a volte si preferisce un portiere con un rinvio a 70 metri a uno che para. Mi sta bene, ma poi non lamentatevi se nel momento importante prende gol».

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PROBLEMI DIFENSIVI DELL’ITALIA – «L’Italia prende tanti gol, davvero tanti ma non è questione di coppia, bisogna ragionare di squadra. Devi far capire ai giocatori che non sono cavalli e il pressing deve essere orientato».

IL PRESSING E LE PAROLE DI SPALLETTI – «Spalletti diceva “se perdi tempo tra il pensare di pressare e l’andare a pressare, sei già in ritardo”. L’Italia è così, siamo poco allenati a riconquistare il pallone e, se salta la prima pressione, fatichiamo».