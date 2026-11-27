Milutin Osmajic, attaccante del Genoa, si racconta in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: dal rapporto speciale con Daniele De Rossi alle prossime sfide contro l’Inter

Milutin Osmajic è uno dei protagonisti della stagione del Genoa. Il centravanti montenegrino, classe 1999, ha realizzato 6 gol nelle prime undici partite, conquistando progressivamente l’affetto dei tifosi rossoblù.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

In una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l’attaccante ha ripercorso il proprio percorso di crescita, soffermandosi sul rapporto con Daniele De Rossi, sulle prossime sfide contro l’Inter e sulle differenze tra il calcio italiano e quello inglese.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Genoa, Osmajic e l’affetto dei tifosi: il significato dello striscione in Gradinata Nord

Il centravanti montenegrino ha raccontato la propria soddisfazione per il momento vissuto in rossoblù. Particolarmente significativo lo striscione esposto dai tifosi nella Gradinata Nord, che gli hanno dedicato il soprannome di Os-magic.

SULLO STRISCIONE DEI TIFOSI E IL MOMENTO DEL GENOA – «Lo striscione con la scritta ‘Os-magic’ in gradinata nord? Un momento magico, non posso che essere contento. Sto molto bene, ma soprattutto sono molto felice di vedere il mio club andare bene e vincere».

Genoa, Osmajic esalta De Rossi: «Con lui spingo sempre di più in avanti i miei limiti»

Uno dei passaggi più interessanti dell’intervista riguarda Daniele De Rossi. L’ex centrocampista della Roma rappresenta una figura fondamentale nella crescita dell’attaccante, che ha confessato di averlo ammirato fin da bambino.

SUL RAPPORTO CON DANIELE DE ROSSI – «De Rossi è una figura importantissima per me. Quando ero più giovane guardavo a casa le partite della Roma in televisione, dove giocavano proprio lui e Vucinic. A me piaceva moltissimo come calciatore e ora è il mio tecnico. In estate, quando c’è stata la possibilità di venire al Genoa, l’idea di avere lui come mister mi ha reso felicissimo perché è una figura carismatica, un ottimo allenatore, che mi insegna tanto ogni giorno e mi aiuta a migliorare sempre. Con lui spingo sempre di più in avanti i miei limiti».

Genoa, Osmajic avverte i compagni in vista dell’Inter: servirà una partita perfetta

Il Genoa si prepara ad affrontare due impegni particolarmente impegnativi contro l’Inter, tra campionato e Coppa Italia.

Osmajic ha sottolineato la qualità della formazione nerazzurra, evidenziando l’importanza di mantenere alta la concentrazione per tutta la partita.

SULLE DUE SFIDE CONTRO L’INTER – «Le prossime due sfide con l’Inter a San Siro in campionato e in Coppa Italia? Parliamo di un top club, dobbiamo solo provare a fare la migliore partita contro di loro, rimanendo concentrati in tutte le zone del campo perché ogni possibile errore si paga a caro prezzo contro avversari del genere. Semmai, bisognerà trovare le possibili soluzioni per cercare di essere comunque pericolosi».

Genoa, Osmajic spiega il segreto dei suoi gol: non basta la forza fisica

Con 6 reti in undici presenze, il montenegrino sta dimostrando di poter essere un punto di riferimento per l’attacco rossoblù.

Il centravanti ha spiegato come, nel calcio moderno, siano fondamentali anche l’intelligenza tattica e la capacità di interpretare le situazioni di gioco.

SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE E I GOL SEGNATI – «Nel calcio di oggi bisogna essere geniali, dunque non solo aggressivi. Non conta solo la forza, per me è questa la chiave, io ho segnato 6 goal in undici partite, ma non sono arrivati solo attraverso il fisico e la lotta. Trovi difensori forti, serve intelligenza per superarli. Mia mamma in gioventù ha praticato atletica, 100 e 400 metri: il mio sprint arriva da lei».

Genoa, Osmajic confronta Serie A e Championship: la preferenza per il calcio italiano

Infine, l’attaccante ha analizzato le differenze tra la Serie A e la Championship inglese, campionato nel quale ha avuto modo di confrontarsi con un calcio particolarmente intenso dal punto di vista fisico.

SULLE DIFFERENZE TRA SERIE A E CHAMPIONSHIP – «Il modo di giocare fra la Championship inglese e la Serie A italiana è molto differente. In Inghilterra c’è un calcio più fisico e aggressivo, a volte devi stare attento a salvare le tue gambe. Qui è un’altra cosa con grandi giocatori e ottimi difensori, per me è la miglior lega possibile a livello calcistico».

Parole che confermano quanto Osmajic si trovi a proprio agio nel Genoa e nel campionato italiano. Il montenegrino vuole continuare a crescere sotto la guida di De Rossi, con l’obiettivo di confermare il proprio rendimento anche contro avversari di altissimo livello come l’Inter.