Juary è morto in Brasile all’età di 67 anni: l’ex attaccante di Inter, Avellino, Ascoli e Cremonese era celebre per la danza attorno alla bandierina. Nel 1987 segnò il gol decisivo nella finale di Coppa dei Campioni vinta dal Porto

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Juary Jorge dos Santos Filho, ex attaccante brasiliano morto il 26 novembre 2026 a 67 anni a Poços de Caldas, in Brasile.

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Secondo quanto riportato dal portale brasiliano ge.globo, l’ex calciatore era ricoverato da alcune settimane e aveva subito un infarto. Juary lascia un ricordo importante soprattutto tra i tifosi dell’Avellino, ma anche nelle piazze di Inter, Ascoli, Cremonese e Porto.

Morto Juary, il simbolo dell’Avellino e la celebre danza della bandierina

Nato nel 1959 a São João de Meriti, Juary crebbe calcisticamente nel Santos, prima di trasferirsi in Italia nel 1980.

Fu l’Avellino a portarlo in Serie A, trasformandolo rapidamente in uno dei giocatori più amati della storia biancoverde.

La sua velocità, i dribbling e soprattutto l’inconfondibile esultanza attorno alla bandierina del calcio d’angolo conquistarono i tifosi irpini.

Juary visse in prima persona anche il dramma del terremoto del 23 novembre 1980, diventando un simbolo di speranza per una città profondamente colpita dalla tragedia.

Juary, il ricordo dell’Inter: il comunicato ufficiale

Nel 1982 arrivò il trasferimento all’Inter, dove disputò la stagione 1982/83, collezionando 36 presenze e quattro reti complessive.

Successivamente vestì le maglie di Ascoli e Cremonese, prima di trasferirsi in Portogallo.

Attraverso il proprio sito ufficiale, il club nerazzurro ha espresso il proprio cordoglio.

«FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Juary e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari.»

Juary, il gol decisivo nella finale di Coppa dei Campioni del 1987

Il momento più prestigioso della carriera europea di Juary arrivò nel 1987, quando conquistò la Coppa dei Campioni con il Porto.

Nella finale contro il Bayern Monaco, il brasiliano realizzò il gol del definitivo 2-1, completando la rimonta iniziata dalla celebre rete di tacco di Rabah Madjer.

Un successo storico che consegnò ai portoghesi la loro prima Coppa dei Campioni.

Addio a Juary, il ricordo dei tifosi e l’omaggio di Neymar

Juary ha lasciato un segno anche per il suo modo di vivere il calcio.

Nel 2012 persino Neymar gli dedicò un’esultanza, riproponendo la sua caratteristica danza attorno alla bandierina.

Dopo il ritiro, l’ex attaccante si dedicò anche alla formazione dei giovani calciatori in Brasile.

Con la sua scomparsa se ne va uno dei protagonisti più riconoscibili del calcio degli anni Ottanta, un giocatore rimasto nel cuore dei tifosi per i gol, la fantasia e il suo rapporto speciale con il pubblico.