Episodio incredibile nella finale della Copa Paceña tra Real Potosí e Always Ready: l’arbitro Jordy Aleman ha colpito al volto il portiere Cristian Martinez dopo il triplice fischio

Un episodio di violenza ha sconvolto il calcio boliviano. Al termine della finale di ritorno della Copa Paceña, il direttore di gara Jordy Aleman ha colpito con un pugno al volto Cristian Martinez, portiere argentino del Real Potosí, durante un acceso confronto sul terreno di gioco.

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La partita contro l’Always Ready si era conclusa sullo 0-0, risultato sufficiente agli ospiti per conquistare il trofeo grazie al successo per 3-1 ottenuto all’andata. Tuttavia, i festeggiamenti sono stati oscurati da quanto accaduto immediatamente dopo il fischio finale.

Arbitro prende a pugni il portiere: cosa è successo in Bolivia

Come riportato dall’emittente boliviana Unitel, alcuni calciatori del Real Potosí si sono avvicinati all’arbitro per contestare diverse decisioni prese durante l’incontro.

Tra i protagonisti delle proteste anche Cristian Martinez, che ha affrontato direttamente Aleman.

La discussione è rapidamente degenerata: dopo alcuni momenti di tensione, il direttore di gara ha sferrato un colpo al volto del portiere, facendolo cadere sul terreno di gioco.

Le immagini dell’episodio hanno documentato quanto accaduto, provocando immediate reazioni.

Arbitro aggredisce il portiere, interviene la polizia

Dopo l’aggressione, la situazione è diventata particolarmente tesa, con diversi giocatori e componenti dello staff del Real Potosí coinvolti nelle proteste.

Per evitare ulteriori incidenti è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno accompagnato Aleman e i suoi assistenti fuori dal campo.

Il capitano del Real Potosí, il difensore colombiano Kevin Villegas, ha espresso tutto il proprio sconcerto nel post-partita.

«Ma stiamo scherzando? Un arbitro che colpisce il portiere».

Arbitro prende a pugni il portiere: rischia fino a tre anni di squalifica

L’episodio potrebbe avere conseguenze disciplinari molto pesanti.

Secondo quanto riferito da Unitel, il Tribunale di Disciplina Sportiva della Federazione boliviana potrebbe applicare l’articolo 89 del regolamento, che prevede sospensioni da uno a tre anni per le aggressioni fisiche.

Non viene esclususa neppure l’ipotesi di provvedimenti più severi, fino alla possibile esclusione definitiva dai ruoli arbitrali.

Anche Martinez potrebbe essere sottoposto a valutazioni disciplinari per il proprio comportamento durante le proteste.

Al momento, tuttavia, non risultano confermate sanzioni definitive. Resta un episodio gravissimo, destinato a far discutere ben oltre i confini del calcio boliviano.