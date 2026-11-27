Varela si racconta: «Mercato? L’unica cosa che posso dire è che al momento non è arrivato nulla. A Malen non dico niente: è un grandissimo giocatore»

Gustavo Varela racconta la sua rinascita con la maglia del Monza, dopo il periodo complicato trascorso al Benfica. L’attaccante ha ripercorso le tappe della propria crescita in un’intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport Insider. Le sue parole:

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PAROLE – «Più che di aiuto, parlerei di fiducia. Sentire che gli altri credono in te. Se ogni mattina arrivi al campo, ti guardi intorno e capisci che i compagni credono in te, che ti lasciano sbagliare e crescere, per un giocatore è la cosa più bella che ci sia. Quando hai questo, chiunque rende al massimo»

JURIC – «È stato diretto fin dal primo giorno. Mi ha spiegato quali sono le mie qualità, cosa so fare e cosa no, e su cosa devo lavorare. Da allora ci lavoro ogni giorno, e lui non è mai soddisfatto. Per me è un bene. Mi ripete sempre che posso dare il 50% in più”. Dove deve migliorare? “Secondo lui sul gioco spalle alla porta, per proteggere meglio il pallone. E sono d’accordo»

CALCIOMERCATO – «Non è la prima volta che mi chiedono del mercato. Quello per cui devo essere pronto è il momento presente, e non solo nel calcio, ma nella vita. Se penso a quello che verrà, mi perdo quello che sto vivendo e non combino niente. Penso solo a dare il massimo per il Monza. Ho un contratto e non mi faccio distrarre da queste voci. Ogni mattina arrivo al campo e do tutto, e andrò avanti così fino alla fine del mio contratto»

NAPOLI – «L’unica cosa che posso dire è che al momento non è arrivato nulla. Anche perché le persone che lavorano con me cercano di farmi pensare solo alle cose positive. Non so nulla, quindi non posso rispondere»

INSTAGRAM-JUVE – «La seguivo da quando ci era andato Ronaldo, e anche perché ci hanno giocato tanti portoghesi. Credo che l’abbiano seguita tutti, quando è arrivato Cristiano. Poi ho visto le notizie e mi sono spaventato, perché la gente pensava che volessi lasciare il Monza. Così ho smesso di seguire tutti i club, non solo la Juventus. Non voglio dare l’impressione di non essere concentrato»

MALEN E LA ROMA – «Nessun messaggio. Andiamo a Roma per giocarcela, per prenderci i tre punti, dare il massimo e ottenere il miglior risultato possibile. A Malen non ho niente da dire: è un grandissimo giocatore, gioca in una grande squadra e continuerà a segnare. In questo momento non ci penso. Io gareggio soprattutto con me stesso, perché ogni partita sarà più difficile della precedente, e ogni volta proverò a vincerla»

CONVOCAZIONE IN NAZIONALE – «Il giorno in cui sono arrivato al centro tecnico. Sono rimasto dieci minuti chiuso in macchina, perché avevo paura di entrare. Ma appena ho messo piede dentro, tutti sono stati fantastici. Giocatori e staff mi hanno accolto benissimo e mi hanno fatto sentire subito a mio agio. È un ricordo che mi porterò dietro per tutta la vita».