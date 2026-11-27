Napoli, affaticamento muscolare per Kevin De Bruyne: il centrocampista belga svolge lavoro differenziato. Le ultime sulle sue condizioni

Brutte notizie per il Napoli in vista della prossima sfida di campionato contro il Sassuolo. Kevin De Bruyne, centrocampista belga e uno dei giocatori più rappresentativi della rosa azzurra, ha accusato un affaticamento muscolare che lo ha costretto a svolgere un programma di lavoro personalizzato. Il calciatore, dunque, non ha preso parte alla seduta insieme al resto dei compagni, alimentando qualche interrogativo sulle sue condizioni fisiche in vista del prossimo impegno stagionale.

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La squadra allenata da Allegri, tecnico azzurro, sta proseguendo la preparazione in vista della gara contro il Sassuolo, in programma domenica 29 novembre alle ore 15:00 al Mapei Stadium. Una partita importante per il percorso del Napoli in campionato, nella quale la possibile assenza del centrocampista belga rappresenterebbe un elemento da valutare attentamente per lo staff tecnico.

Napoli, le ultime sulle condizioni di De Bruyne

A fornire aggiornamenti sulle condizioni del giocatore è stato direttamente il club partenopeo attraverso il consueto report pubblicato al termine della seduta di allenamento presso lo SC Napoli Training Center.

Nel comunicato, la società ha confermato che De Bruyne ha svolto lavoro differenziato a causa di un affaticamento muscolare. Una comunicazione che, al momento, non chiarisce l’entità del problema né stabilisce eventuali tempi di recupero. Saranno quindi i prossimi allenamenti a fornire indicazioni più precise sull’evoluzione della situazione.

Preparazione Napoli-Sassuolo: il programma della seduta

Nel frattempo, il resto del gruppo ha continuato a lavorare regolarmente in vista della trasferta contro i neroverdi. La sessione mattutina è stata caratterizzata inizialmente da attività di attivazione fisica e tecnica, seguite da una fase dedicata agli aspetti tecnico-tattici.

Lo staff di Allegri sta quindi intensificando la preparazione per arrivare nelle migliori condizioni possibili all’appuntamento di domenica.

L’attenzione resta inevitabilmente concentrata su Kevin De Bruyne: il centrocampista belga dovrà monitorare le proprie condizioni nei prossimi giorni. Il suo eventuale recupero rappresenterebbe una notizia importante per il Napoli, che spera di poter contare sulle qualità tecniche e sull’esperienza del proprio numero di riferimento nella sfida contro il Sassuolo.

