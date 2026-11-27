Frosinone Parma, Alberto Gilardino presenta la prossima sfida di campionato: le parole del tecnico in conferenza stampa

Il Parma si prepara ad affrontare il Frosinone in una partita particolarmente importante per il proprio cammino in campionato. Dopo la pesante sconfitta contro la Roma, i ducali sono chiamati a reagire, cercando di ritrovare solidità e continuità di rendimento.

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Alla vigilia dell’incontro, Alberto Gilardino ha analizzato le difficoltà della propria squadra, soffermandosi sulle caratteristiche degli avversari e sull’atteggiamento necessario per affrontare una formazione particolarmente aggressiva.

Tra i temi affrontati anche le possibili soluzioni sulla fascia sinistra, dove le alternative a disposizione sono limitate, e la necessità di valorizzare gli aspetti positivi emersi nelle ultime prestazioni.

Frosinone Parma, Gilardino riparte dalla Roma: «Sono contento di allenare questi ragazzi»

Nonostante il risultato negativo dell’ultima partita, Gilardino ha voluto sottolineare quanto di buono mostrato dalla propria squadra nei primi 68 minuti contro i giallorossi.

Il tecnico ha ribadito la fiducia nei confronti del gruppo, concentrandosi sui prossimi impegni e sulle scelte di formazione.

SULLA SCONFITTA CONTRO LA ROMA E IL MOMENTO DEL PARMA – «Ci sono delle partite che non vanno finite come con la Roma, anche se abbiamo fatto molto bene per 68 minuti. Sono contento di allenare questi ragazzi, sono concentrato ad affrontare queste quattro partite con loro e a cercare il meglio da chi sceglierò di far giocare».

Frosinone Parma, Gilardino avverte: attenzione al pressing dei ciociari

Uno degli aspetti maggiormente sottolineati dall’allenatore riguarda l’organizzazione tattica del Frosinone, squadra capace di esercitare una pressione costante sugli avversari.

Per contrastare questo atteggiamento, il Parma dovrà alternare compattezza difensiva e coraggio nella gestione del possesso.

SULLE CARATTERISTICHE DEL FROSINONE – «Sappiamo che squadra affronteremo, che lavora uomo contro uomo a tutto campo e pressa in modo feroce. Dobbiamo essere bravi con le contromisure. Ci dovremo difendere in blocco medio-basso, ma anche essere propositivi con coraggio con la palla. Dovremo essere efficaci e concreti».

Frosinone Parma, Gilardino richiama la squadra alle proprie responsabilità

La partita rappresenta un appuntamento importante anche sotto il profilo mentale. Gilardino si aspetta una risposta convincente dai propri giocatori, soprattutto in termini di intensità e determinazione.

L’allenatore ha sottolineato quanto sia importante affrontare la sfida con la consapevolezza delle responsabilità nei confronti della società e dei sostenitori.

SULL’IMPORTANZA DELLA PARTITA E LE RESPONSABILITÀ DEL GRUPPO – «Sappiamo l’importanza della partita e abbiamo delle responsabilità da portare in campo nei confronti di noi stessi, del club e dei tifosi. Questo aspetto è fondamentale. Dobbiamo fare una partita di grande intensità, preparati a livello agonistico: loro lavorano così da due anni e dobbiamo approcciare la gara nel modo migliore possibile».

Frosinone Parma, Gilardino si aspetta una battaglia: decisivi i duelli

Il tecnico ha poi analizzato il momento delle due formazioni, reduci da risultati negativi ma determinate a riscattarsi.

Particolare attenzione sarà riservata ai contrasti individuali e alla conquista delle seconde palle, elementi che potrebbero incidere sull’andamento della gara.

SUL MOMENTO DEL FROSINONE E LE INSIDIE DELLA SFIDA – «Affrontiamo una squadra che ha fatto un avvio di stagione positivo sotto il punto di vista del gioco, dei risultati e dell’intraprendenza. Sarà una partita di duelli, con un alto livello agonistico: saranno importanti le seconde palle».

Frosinone Parma, Gilardino indica la strada: solidità difensiva e attenzione ai dettagli

Nell’ultima parte del suo intervento, Gilardino ha spiegato su quali aspetti si sia concentrato il lavoro settimanale del Parma.

La squadra dovrà migliorare soprattutto nella gestione delle situazioni difensive, evitando di concedere occasioni agli esterni avversari e cercando di mantenere alta la concentrazione per tutta la partita.

SUL LAVORO SETTIMANALE E LA FASE DIFENSIVA – «Abbiamo lavorato in modo positivo in settimana, nonostante la sconfitta contro la Roma. Ci siamo soffermati anche sui 70 minuti positivi ed è importante. Nelle ultime gare siamo andati sempre in gol e dobbiamo racchiudere tutte queste partite e costruire un puzzle di cose positive. Dobbiamo fare una grande partita in fase difensiva, con cura dei dettagli e percezione del pericolo: loro hanno esterni forti nell’uno contro uno. Dobbiamo avere ben fissata in mente la possibilità di fare risultato».

Le indicazioni del tecnico sono chiare: il Parma dovrà affrontare il Frosinone con maggiore equilibrio, sfruttando le occasioni offensive e limitando gli errori difensivi che hanno condizionato le ultime prestazioni.

La sfida rappresenta quindi un’occasione importante per trasformare i segnali positivi mostrati nelle precedenti partite in un risultato concreto.