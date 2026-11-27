Udinese Fiorentina, aumentano le preoccupazioni in casa friulana: Jakub Piotrowski e Matteo Palma si fermano per problemi muscolari, mentre Bertola ed Ebosse sono indisponibili
L’Udinese si prepara alla sfida contro la Fiorentina con diverse incognite legate alle condizioni fisiche dei propri calciatori. La formazione friulana deve fare i conti con un’infermeria particolarmente affollata, soprattutto nel reparto difensivo, dove le alternative a disposizione rischiano di ridursi ulteriormente.
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Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, nelle ultime ore si sono fermati anche Jakub Piotrowski e Matteo Palma, entrambi alle prese con problemi muscolari che potrebbero impedirne l’impiego nella prossima partita di campionato.
Udinese Fiorentina, Piotrowski e Palma in forte dubbio: attesa per gli esami
Le condizioni di Piotrowski e Palma rappresentano due delle principali preoccupazioni dello staff tecnico bianconero.
Entrambi hanno accusato affaticamenti muscolari e dovranno sottoporsi ad accertamenti strumentali per stabilire l’entità dei rispettivi problemi.
Particolare cautela riguarda Matteo Palma, fermatosi durante una seduta di allenamento. Il difensore difficilmente verrà rischiato contro la Fiorentina, anche per evitare eventuali complicazioni.
Udinese Fiorentina, emergenza difensiva: Alaba verso una maglia da titolare
La situazione nel reparto arretrato è resa ancora più delicata dalle assenze già certe di Nicolò Bertola ed Enzo Ebosse.
Il primo sta recuperando da una lesione al muscolo semitendinoso della coscia destra, mentre il secondo deve ancora smaltire una contusione alla caviglia riportata durante gli impegni con la propria nazionale.
Alla luce delle indisponibilità, prende quota la candidatura di David Alaba per una maglia dal primo minuto sul centro-sinistra della difesa.
L’ex Real Madrid potrebbe ritrovarsi di fronte anche Franco Mastantuono, suo vecchio compagno di squadra, in un confronto particolarmente interessante.
Udinese Fiorentina, Davis verso la panchina: Zaniolo ed Ekkelenkamp in attacco
Novità importanti potrebbero riguardare anche il reparto offensivo dell’Udinese.
Keinan Davis non dovrebbe essere rischiato dal primo minuto, con lo staff tecnico intenzionato a gestirne attentamente le condizioni fisiche.
Secondo il quotidiano, la soluzione più probabile prevede una coppia d’attacco formata da Jurgen Ekkelenkamp e Nicolò Zaniolo.
Proprio Zaniolo avrebbe mostrato segnali incoraggianti sotto il profilo atletico durante gli allenamenti svolti al centro sportivo Bruseschi, dopo la trasferta di Bologna.
Udinese Fiorentina, le scelte definitive dipenderanno dall’infermeria
Le prossime valutazioni mediche saranno decisive per definire la formazione da schierare contro i viola.
Con diversi giocatori indisponibili e altri ancora da valutare, l’Udinese dovrà trovare il giusto equilibrio tra necessità di formazione e gestione degli infortuni.
Le principali indicazioni riguardano quindi il possibile impiego di Alaba in difesa e la candidatura di Zaniolo ed Ekkelenkamp per guidare l’attacco, mentre resta da chiarire la disponibilità di Piotrowski e Palma.