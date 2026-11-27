La conferenza stampa del tecnico rossoblu Daniele de Rossi alla vigilia della sfida di Serie A tra Inter e Genoa. Le sue dichiarazioni

Forte del successo conquistato contro il Sassuolo, il Genoa si prepara a tornare in campo per una sfida particolarmente impegnativa. I rossoblù saranno infatti attesi dall’Inter nel match valido per la 13ª giornata di campionato, un appuntamento importante per proseguire il percorso positivo e dare continuità agli ultimi risultati.

Alla vigilia della gara, il tecnico rossoblù Daniele De Rossi è intervenuto nella consueta conferenza stampa prepartita, presentando la sfida e analizzando i temi principali del confronto con i nerazzurri.

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PAROLE – «Servirà la partita perfetta. Andremo a giocarcela con fiducia contro una grande squadra. Se giochiamo come contro il Sassuolo anche con l’Inter non basterebbe»

COPPA ITALIA – «Sì, siamo ambiziosi ma come sempre andiamo partita per partita, ma anche in Coppa cercheremo di fare bene. Però il campionato è quello che ci porta avanti. Di sicuro giocheremo diversamente dalla sconfitta con l’Atalanta per i tifosi: abbiamo voglia di dare alla gente il massimo. E con le grandi voglio il massimo»

OSTIGARD E SOW – «Sapete del problema che ha avuto. Sta meglio ma deve ancora recuperare. Poi vedremo. Sow? Sta meglio, cresce. Per Colombo mi dispiace, perdiamo molto con la sua assenza. Ricordo a tutti che senza i 7 gol dell’anno scorso di Colombo non ci saremmo salvati. È stato fondamentale. Ora si parla molto di Osmajić ma serve ricordare da dove siamo partiti. Mercato? Con i direttori stiamo già facendo dei ragionamenti».