Jeff Ekhator convince Spalletti con gol e fisicità. La sua crescita può cambiare i piani della Juventus e le strategie per il mercato di gennaio

La Juventus potrebbe aver trovato in casa una soluzione importante per il proprio reparto offensivo. Le ultime prestazioni di Jeff Ekhator hanno infatti acceso i riflettori sulle qualità del giovane centravanti, capace di offrire a Luciano Spalletti quelle risposte che l’allenatore bianconero aspettava per valutare con maggiore attenzione le alternative a disposizione in attacco. Non soltanto una rete, ma una prestazione complessiva che ha messo in evidenza caratteristiche tecniche e fisiche particolarmente preziose per il gioco della squadra.

Il gol realizzato contro la formazione cipriota, valso il momentaneo 2-1, rappresenta probabilmente il segnale più significativo della sua crescita. Ekhator ha mostrato istinto da vero numero 9, scegliendo con tempismo la posizione giusta all’interno dell’area di rigore e dimostrando freddezza nel momento decisivo. Una giocata da centravanti, costruita attraverso il senso della posizione, la capacità di leggere lo sviluppo dell’azione e la determinazione necessaria per trasformare un’occasione in una rete.

Per Spalletti si tratta di indicazioni importanti. Il tecnico vuole poter contare su un reparto offensivo capace di offrire soluzioni differenti, soprattutto quando la partita richiede presenza fisica, profondità e concretezza negli ultimi metri. In questo senso, la crescita di Ekhator potrebbe rappresentare una risorsa da non sottovalutare nelle rotazioni della Juventus.

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Ekhator, non soltanto il gol: fisicità e lavoro per la squadra

L’aspetto più interessante della prestazione del giovane attaccante riguarda però tutto ciò che è riuscito a garantire al di là della rete. Ekhator ha dimostrato di poter interpretare un ruolo fondamentale nello sviluppo della manovra offensiva, mettendo a disposizione della squadra una struttura fisica importante e una notevole capacità di proteggere il pallone.

Il centravanti ha lottato con i difensori avversari, cercando il contatto fisico e riuscendo spesso a mantenere il possesso anche nelle situazioni più complicate. Un lavoro apparentemente meno appariscente rispetto a quello di chi realizza gol e assist, ma estremamente utile per gli equilibri della squadra.

La capacità di giocare spalle alla porta, fare da riferimento per i compagni e permettere alla formazione bianconera di guadagnare metri sul terreno di gioco è proprio una delle caratteristiche che Spalletti cerca nel proprio attacco. Avere un giocatore in grado di ricevere palloni difficili, difenderli dalla pressione degli avversari e favorire gli inserimenti dei centrocampisti può diventare un vantaggio significativo, soprattutto contro le squadre che scelgono di abbassare il proprio baricentro.

Ekhator sembra quindi avere le caratteristiche per interpretare quel ruolo di centravanti fisico che il tecnico considera importante all’interno del proprio sistema di gioco. Naturalmente, serviranno ulteriori conferme, ma i segnali emersi sono incoraggianti.

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Mercato Juventus, cambia la strategia per gennaio?

La crescita di Ekhator potrebbe avere conseguenze anche sulle strategie della Juventus in vista della prossima sessione invernale di calciomercato. Fino a poco tempo fa, l’ipotesi di intervenire sul mercato per acquistare un nuovo centravanti sembrava una possibilità concreta, con la necessità di mettere a disposizione di Spalletti un attaccante dotato di fisicità e capacità di garantire una presenza costante in area di rigore.

Adesso, però, lo scenario potrebbe diventare differente. Se il giovane numero 9 riuscirà a mantenere questo livello di rendimento e a dimostrare continuità anche nelle prossime partite, la dirigenza bianconera potrebbe valutare con maggiore attenzione l’opportunità di puntare sulle risorse già presenti in rosa.

Non si tratta necessariamente di escludere qualsiasi intervento sul mercato, ma di considerare nuove priorità. Evitare un investimento per il reparto offensivo consentirebbe infatti alla Juventus di concentrare eventuali risorse economiche su altri settori della squadra, qualora emergessero esigenze più urgenti.

La strada è ancora lunga e una singola prestazione non può rappresentare una garanzia definitiva. Tuttavia, Ekhator ha lanciato un messaggio chiaro: può essere molto più di una semplice alternativa. Adesso toccherà a lui confermare le proprie qualità, convincere ulteriormente Spalletti e trasformare le buone impressioni in certezze. Per la Juventus, la possibilità di trovare un nuovo centravanti senza dover necessariamente tornare sul mercato rappresenterebbe una notizia decisamente interessante.