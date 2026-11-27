Cissé trascina il Milan con 10 gol a 20 anni e nuovi record europei. I rossoneri lavorano al rinnovo fino al 2031 per blindare il talento

La stella di Cisse continua a brillare sempre più forte. A soli 20 anni, il talento rossonero si sta prendendo la scena con numeri e prestazioni che vanno ben oltre le aspettative della vigilia. Dieci gol complessivi al 27 novembre, sei in campionato e quattro in Europa League: un bottino straordinario per un ragazzo alla prima stagione con una grande squadra, soprattutto considerando che il suo percorso è ancora condizionato da una condizione fisica non ottimale. Secondo le indicazioni raccolte, Cisse starebbe infatti giocando con circa il 70% della propria condizione.

L’ultima dimostrazione del suo talento è arrivata nella notte europea contro l’Olympiacos. Sul campo del Karaiskakīs, davanti a un ambiente particolarmente caldo, il giovane attaccante ha trovato ancora una volta il modo di lasciare il segno, confermando una crescita che ormai non può più essere considerata una semplice sorpresa. Un anno fa faceva impazzire il Ceravolo di Catanzaro, oggi si sta facendo conoscere anche sui palcoscenici internazionali con la maglia del Milan. Un salto enorme, costruito attraverso talento, sacrificio e una determinazione fuori dal comune.

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Dall’infortunio alla consacrazione: la crescita di Cisse

Dietro l’esplosione del giovane attaccante c’è anche un periodo particolarmente complicato. L’entusiasmo per il trasferimento al Milan era stato infatti frenato da un infortunio che lo aveva costretto a rimanere lontano dai campi per diversi mesi. Un ostacolo importante, soprattutto per un calciatore così giovane, chiamato ad affrontare una nuova realtà e a dimostrare immediatamente il proprio valore.

La risposta è arrivata attraverso il lavoro quotidiano. Durante l’estate Cisse ha affrontato la preparazione con grande applicazione, mettendosi a disposizione dello staff tecnico e lavorando per recuperare la migliore condizione possibile. Un percorso nel quale hanno avuto un ruolo importante sia Amorim sia Aquilani, figure centrali nella sua crescita e nella progressiva valorizzazione delle sue qualità.

Il suo atteggiamento è quello di chi sa di avere ancora molto da imparare: testa bassa, sacrificio e voglia di migliorarsi. Il talento, però, è già evidente. Cissé possiede caratteristiche tecniche e realizzative che lo rendono un profilo particolarmente interessante per il presente e per il futuro del Milan.

Quattro gol in Europa e record: Cisse continua a stupire

I numeri raccontano meglio di qualsiasi descrizione il momento straordinario dell’attaccante. Contro il Salisburgo aveva già conquistato un primato importante, diventando, secondo i dati riportati, il più giovane italiano a realizzare una tripletta europea con la maglia rossonera. La rete di testa contro l’Olympiacos gli ha permesso di aggiungere un altro traguardo: diventare il più giovane calciatore di sempre a raggiungere quota quattro gol nelle competizioni europee con il Milan.

Un rendimento impressionante, concentrato in appena due mesi e accompagnato da una crescita tattica che potrebbe rivelarsi altrettanto importante.

Nel corso della partita contro i greci, infatti, Amorim aveva manifestato qualche perplessità sulla posizione iniziale del giocatore. Il tecnico si confrontava frequentemente con il proprio staff, cercando di capire come sfruttarne al meglio le caratteristiche. Cissé partiva troppo largo e, nelle intenzioni dell’allenatore, avrebbe dovuto accentrarsi maggiormente per entrare con più continuità nel vivo della manovra offensiva.

L’infortunio di Ramos ha poi favorito una modifica dell’assetto, con il giovane talento spostato al centro dell’attacco. Una soluzione che ha permesso di mettere ulteriormente in evidenza il suo istinto negli ultimi metri.

Milan, rinnovo Cissé fino al 2031: Brighton e Arsenal alla finestra

Quella che inizialmente poteva sembrare soltanto un’intuizione sta assumendo i contorni di una certezza: Alpha Cissé non è semplicemente uno dei migliori marcatori della squadra, ma potrebbe diventare il centravanti ideale per il progetto tecnico di Amorim.

In area di rigore si muove con l’istinto di un attaccante navigato. È rapido nel trovare lo spazio, preciso nella conclusione e soprattutto freddo quando si presenta l’occasione giusta. A queste qualità aggiunge una personalità contagiosa, accompagnata da quel sorriso che segue praticamente ogni gol e che contribuisce a creare entusiasmo anche tra i compagni.

Il Milan, naturalmente, non vuole correre il rischio di perdere un patrimonio tecnico così importante. Cissé ha firmato nel febbraio 2026 un contratto di quattro anni e mezzo, con scadenza fissata al 30 giugno 2030. L’attuale ingaggio, vicino agli 800mila euro a stagione, non sembra più proporzionato al rendimento espresso dal giovane attaccante.

Per questo la società rossonera starebbe accelerando le trattative per un prolungamento di un ulteriore anno, fino al 2031, accompagnato da un adeguamento economico che porterebbe lo stipendio ad almeno 1,5 milioni di euro. Restano da definire soprattutto i bonus, ma la volontà sarebbe quella di arrivare a un’intesa definitiva.

Anche perché l’interesse dall’estero non manca. Brighton e Arsenal avrebbero già avviato i primi contatti con l’entourage del calciatore e con l’agenzia britannica che ne cura gli interessi.

Il Milan vuole blindare il proprio gioiello prima che le sirene della Premier League diventino più insistenti. A 20 anni, Cissé ha già dimostrato di poter incidere in Italia e in Europa. E se questi sono i numeri raggiunti senza essere ancora al massimo della condizione, immaginare il suo potenziale nei prossimi mesi diventa davvero affascinante.