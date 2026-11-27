Donnarumma-Manchester City, scenario addio: tra ingaggio pesante, pretendenti e sondaggi di Juventus e Inter

L’avventura di Gianluigi Donnarumma al Manchester City potrebbe essere già avviata verso i titoli di coda. Secondo quanto riportato dall’autorevole testata britannica The Athletic, in Inghilterra non viene affatto esclusa l’ipotesi di un addio al termine dell’attuale stagione, dopo appena due anni dal suo arrivo ai Citizens.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il cambio in panchina: dall’era Guardiola ai dubbi di Enzo Maresca

Approdata a Manchester nell’estate del 2025, subito dopo aver conquistato la Champions League con il Paris Saint-Germain, la carriera inglese dell’estremo difensore classe 1999 era iniziata sotto la guida di Pep Guardiola Tuttavia, la partenza del tecnico catalano e il successivo insediamento in panchina di Enzo Maresca hanno profondamente modificato gli equilibri tecnici della squadra.

Nonostante condividano la stessa lingua, tra il nuovo manager e Donnarumma non sarebbe mai scattato il giusto feeling tattico. Stando alle indiscrezioni d’Oltremanica, il portiere azzurro rischierebbe di ritrovarsi fuori dai piani futuri del club nonostante un contratto lungo, valido fino al 2030. La dirigenza inglese starebbe infatti valutando una vera e propria rivoluzione nel reparto: oltre al titolare italiano, potrebbe lasciare il club anche il secondo portiere Gerónimo Rulli.

I limiti nella costruzione dal basso e le incognite di mercato

Nel dettaglio, The Athletic sottolinea come Donnarumma, pur continuando a rendersi protagonista di parate decisive, faticchi ad adattarsi ai principi di gioco richiesti da Maresca, finendo talvolta per rallentare o ostacolare la prima costruzione dell’azione. A pesare sul bilancio stagionale ci sono inoltre alcune incertezze finite nel mirino della critica nelle sfide contro Paris Saint-Germain, Lipsia e Aston Villa, che hanno macchiato un rendimento comunque caratterizzato da interventi di alto livello.

Al netto delle note vicende extra-campo che potrebbero condizionare le strategie estive della società, il sacrificio di Gianluigi Donnarumma sul mercato appare oggi uno scenario concreto. Restano ora da valutare i possibili club interessati e la valutazione economica necessaria per strapparlo al Manchester City.