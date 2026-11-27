Infortunio Adzic, il centrocampista della Juventus in prestito al Sassuolo è stato operato a Lione dopo il problema al ginocchio rimediato con il Montenegro. Il comunicato

Brutte notizie per la Juventus e il Sassuolo. Vasilije Adžić, centrocampista montenegrino classe 2006 di proprietà dei bianconeri e attualmente in prestito alla formazione neroverde, si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio destro dopo l’infortunio riportato durante gli impegni con la propria nazionale.

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L’operazione, effettuata in Francia, è riuscita. Tuttavia, il giocatore dovrà affrontare un percorso riabilitativo la cui durata non è ancora stata ufficializzata. La stagione di Adzic potrebbe essere seriamente compromessa, anche se al momento non è possibile confermare che sia già terminata.

Juventus, infortunio Adzic: cosa è successo durante Montenegro-Cipro

Il problema fisico risale allo scorso 15 novembre, durante la partita di Nations League tra Montenegro e Cipro, conclusa con il successo per 4-1 della selezione montenegrina.

Adžić ha accusato un trauma al ginocchio destro in seguito a uno scontro di gioco, dovendo abbandonare il terreno di gioco al 39° minuto del primo tempo.

Gli accertamenti successivi hanno evidenziato un piccolo distacco osteocondrale, rendendo necessario un approfondimento specialistico e il successivo intervento.

Juventus, Adzic operato a Lione: il comunicato ufficiale

Dopo le valutazioni mediche, il centrocampista è stato sottoposto a un’operazione presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione.

Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha fornito i dettagli dell’infortunio e dell’intervento chirurgico.

IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA JUVENTUS – «A seguito di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro riportato durante la gara Montenegro-Cipro, Vasilije Adžić è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un piccolo distacco osteo-condrale. Il calciatore è stato sottoposto ieri ad un intervento chirurgico presso l’Hopital Prive Jean Mermoz a Lione ed ha iniziato il programma riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.»

Anche il calciatore, attraverso il proprio profilo Instagram, ha rassicurato i tifosi sul buon esito dell’operazione.

Infortunio Adzic, stagione finita? Le ultime sui tempi di recupero

Il principale interrogativo riguarda adesso il rientro in campo di Vasilije Adžić.

Il centrocampista ha già iniziato il programma di riabilitazione, ma né la Juventus né il Sassuolo hanno comunicato una data precisa per il recupero.

Non è quindi possibile confermare ufficialmente la fine anticipata della sua stagione.

Le prossime valutazioni mediche permetteranno di comprendere meglio l’evoluzione delle condizioni del giocatore e le prospettive per il ritorno all’attività agonistica.

Per il Sassuolo si tratta comunque di una perdita importante nelle rotazioni del centrocampo, mentre la Juventus continuerà a seguire il percorso di recupero del proprio giovane talento.