Il giornalista e direttore di Radio Rossonera, Simone Cristao, ha analizzato il momento del Milan di Ruben Amorim in vista della prossima sfida contro il Cagliari

Intervistato in esclusiva da MilanNews24, il direttore di Radio Rossonera, Simone Cristao ha fatto il punto su alcuni temi legati al mondo Milan e al campionato di Serie A.

SU CISSE – «Fa impressione perché sembra facilissimo per lui fare gol. Anche ieri era per terra, si è girato e ha trovato la porta. Sembra veramente che abbia un radar. Non sono d’accordo con chi paragona il suo momento ai primi sei mesi di El Shaarawy nel 2013, perché secondo me sta avendo un impatto diverso. Lo paragonerei comunque a uno dei grandi del Milan del passato, parlando esclusivamente del posizionamento dentro l’area di rigore quando arrivano i palloni: ha molto di Pippo Inzaghi da questo punto di vista, perché sembra sempre che la palla cada dove si trova lui.

Al di là delle doti tecniche, che sono superiori, è vero che ha fatto almeno tre o quattro gol proprio da opportunista dentro l’area di rigore, da spingere la palla dentro l’area piccola. Vuol dire che ti trovi nel posto giusto al momento giusto. Ha fatto tutti i tipi di gol da attaccante. Per il portafoglio di capacità che ha, ci ha già fatto vedere che sa calciare da fuori con il destro, ha un discreto sinistro, sa proteggere la palla anche a cinquanta metri dalla porta, sa giocare con il compagno e sa colpire di testa. Non abbiamo ancora visto tutte le sue qualità. È incredibile, ha veramente tanto da dare. Poi ha un vantaggio: non pensa. Sembra strano dirlo, però è leggerissimo di testa».

SULLA PROSSIMA SFIDA CONTRO IL CAGLIARI E SU TOMORI – «Inizio dalla fine. Sono molto contento per Tomori, proprio per il ragazzo. Sta dimostrando comunque che, anche qualora dovessimo separarci, è giusto farlo nel modo corretto. Ti dico che Tomori oggi è ancora meglio di De Winter, anche al centro della difesa. Io vorrei giocare con lui, Gila e Pavlovic, ma bisognerebbe giocare a tre.

Anche io credo che quella contro il Cagliari sia la partita più fastidiosa. È una squadra che ha dato fastidio a quasi tutte le big: è andata a Roma e ha quasi fatto il colpaccio, mentre contro l’Inter è rimasta a un gol di distanza fino all’ultimo secondo. Bisogna stare veramente attenti alle caratteristiche della squadra, perché non troveremo tutti gli spazi che abbiamo avuto contro il Frosinone. Credo che il Milan sia la squadra più forte del campionato in campo aperto, ma a mani basse. Il problema è che probabilmente a Cagliari dovremo fare un altro tipo di partita, nella quale non siamo particolarmente a nostro agio per caratteristiche.

Credo che quello sia il problema più grande: dovremo fare un altro tipo di partita a Cagliari. È quello che dice Amorim da due mesi, ma vedo che entra da una parte ed esce dall’altra. Però ha ragione. Il Milan non riesce a portare piano piano la palla dall’altra parte del campo, a riempire l’area avversaria. Fa tanta fatica in quello. Penso che il Cagliari ci andrà proprio a nozze. Cercherà di fare quella partita e poi di ripartire in contropiede, esattamente quello che noi facciamo di solito agli avversari. La vedo un po’ complessa. Poi magari arriva un calcio d’angolo al decimo minuto e cambia tutto. Ma non sarà una partita semplicissima».

L’INTERVISTA INTEGRALE A SIMONE CRISTAO SU MILANNEWS24.COM