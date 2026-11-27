Torino Lazio, Ignazio Abate presenta la sfida contro la capolista e fa il punto sulle condizioni della squadra: Belghali indisponibile, Fortini recuperato e dubbi su Rodriguez

Il Torino di Ignazio Abate si prepara ad affrontare la Lazio nella tredicesima giornata di Serie A, in una partita particolarmente delicata per il momento attraversato dalla formazione granata. Dopo un buon avvio di stagione, i piemontesi hanno rallentato, raccogliendo un pareggio e tre sconfitte nelle ultime quattro giornate.

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La recente sconfitta di misura contro il Napoli, arrivata allo stadio Maradona, ha confermato le difficoltà del Torino, che adesso dovrà misurarsi con una Lazio ancora imbattuta e prima in classifica.

Alla vigilia della sfida, Ignazio Abate è intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi soprattutto sulle condizioni dei singoli giocatori e sulle possibili scelte di formazione.

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Torino Lazio, Abate annuncia il forfait di Belghali: Fortini recuperato

Le prime indicazioni del tecnico riguardano la situazione dell’infermeria granata. Belghali non sarà disponibile per la partita contro i biancocelesti, mentre arrivano notizie positive sul recupero di Fortini.

Ancora da chiarire, invece, la situazione di Rodriguez, sulla quale l’allenatore attende un confronto con la dirigenza.

SUGLI INFORTUNATI E I RECUPERI – «Belghali è out, domani non sarà a disposizione. Fortini è recuperato e può essere un’opzione per la fascia, su Rodriguez non so ancora nulla e mi confronterò oggi con la società».

Torino Lazio, Abate punta sul recupero di Zapata: le condizioni dell’attaccante

Un altro argomento importante riguarda Duvan Zapata, che sta progressivamente migliorando la propria condizione atletica.

L’attaccante colombiano rappresenta una soluzione preziosa per il Torino, soprattutto nelle partite in cui diventa fondamentale contrastare la fisicità degli avversari.

SULLE CONDIZIONI DI ZAPATA – «Lo vedo in crescendo dal punto di vista fisico, mi ha dato ottime risposte e sensazioni. Una punta fisica come lui può fare molto comodo alla nostra squadra, abbiamo bisogno di una struttura come la sua per fronteggiare le avversarie più aggressive. Mi auguro che possa crescere ancora».

Torino Lazio, Abate aspetta Pellegri: «Conto molto su di lui»

Il tecnico granata si è soffermato anche su Pietro Pellegri, giocatore sul quale continua a riporre grande fiducia.

L’attaccante era già stato preso in considerazione per la partita contro il Napoli, ma l’andamento dell’incontro aveva costretto Abate a effettuare altre sostituzioni.

SUL MOMENTO DI PELLEGRI – «Era nei miei pensieri già a Napoli, poi ho dovuto fare delle sostituzioni obbligate. Sta dando segnali positivi e spero di recuperarlo presto, conto molto su di lui».

Torino Lazio, Abate chiarisce le gerarchie difensive: il ruolo di Comert

Nell’ultima parte della conferenza stampa, l’allenatore ha analizzato anche la situazione di Eray Comert, che dopo un buon inizio di campionato ha trovato meno spazio nelle rotazioni difensive.

La crescita di Ardian Ismajli ha contribuito a modificare gli equilibri del reparto arretrato, ma Abate ha ribadito la propria fiducia nei confronti del difensore svizzero.

SULLE GERARCHIE DIFENSIVE E COMERT – «Ha la mia massima fiducia. Era partito bene, poi è cresciuto molto Ismajli e abbiamo trovato il nostro equilibrio nel reparto arretrato. Comert sta crescendo, sa giocare a calcio ma deve migliorare sotto il profilo fisico. Rimane un’opzione così come tanti altri».

Il Torino si avvicina dunque alla sfida contro la Lazio con alcune assenze e diversi giocatori ancora alla ricerca della migliore condizione fisica. Per Abate sarà fondamentale trovare le soluzioni giuste per interrompere la serie negativa e provare a mettere in difficoltà la capolista.