Conferenza stampa Zanetti pre Udinese Fiorentina, il tecnico bianconero presenta la sfida della 13ª giornata di Serie A

L’Udinese di Paolo Zanetti si prepara ad affrontare la Fiorentina nella tredicesima giornata di Serie A. Dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna, i friulani tornano al Bluenergy Stadium per una partita importante in chiave classifica, in programma domenica 29 novembre alle ore 12:30.

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Alla vigilia dell’incontro contro la formazione allenata da Paolo Vanoli, il tecnico bianconero è intervenuto in conferenza stampa, facendo il punto sulle condizioni della squadra e sulle possibili scelte di formazione.

Tra gli argomenti principali, l’assenza di Keinan Davis, la gestione di David Alaba e le condizioni di diversi giocatori, tra cui Jakub Piotrowski e Matteo Palma.

Conferenza stampa Zanetti pre Udinese Fiorentina: Davis indisponibile, spazio alle alternative

La prima notizia riguarda Keinan Davis, che non sarà disponibile per la sfida contro la Fiorentina.

Un’assenza importante per l’attacco dell’Udinese, anche se Zanetti ha sottolineato la necessità di trovare soluzioni alternative e responsabilizzare i giocatori che finora hanno avuto meno spazio.

SULL’ASSENZA DI DAVIS E LE ALTERNATIVE OFFENSIVE – «Penso che per noi sia un giocatore fondamentale, ma non dobbiamo esserne dipendenti. Domani non ci sarà e dobbiamo sopperire a quest’assenza, più avanti in campionato ce ne saranno altre di altri giocatori altrettanto importanti. Ci sono alcuni ragazzi che hanno pochi minuti giocati, adesso è il momento giusto per conquistarsi il posto».

Conferenza stampa Zanetti pre Udinese Fiorentina: Abankwah, Zanoli e Vojvoda, le novità sulla fascia

Il tecnico ha successivamente analizzato le possibili soluzioni per la corsia destra, soffermandosi sulle qualità di James Abankwah e sulle condizioni di Alessandro Zanoli e Mërgim Vojvoda.

La scelta definitiva dipenderà soprattutto dalla condizione fisica dei giocatori a disposizione.

SULLE SOLUZIONI PER LA FASCIA DESTRA – «Abankwah è un giocatore molto interessante, ha gamba e talento ed è un gran lavoratore. Come sempre abbiamo diverse situazioni da valutare, contro la Fiorentina giocherà chi sta meglio. Lui sicuramente è uno di quei giocatori che mi dà tante soluzioni, stiamo recuperando Zanoli e anche Vojvoda sta meglio».

Conferenza stampa Zanetti pre Udinese Fiorentina: Alaba e la gestione della condizione fisica

Un altro tema importante riguarda David Alaba, calciatore che può rappresentare una risorsa preziosa grazie alla sua duttilità tattica.

L’allenatore dell’Udinese ha però precisato che l’impiego dell’austriaco sarà strettamente legato alle sue condizioni atletiche, considerando i problemi fisici accusati in precedenza.

SULLE CONDIZIONI E SULL’IMPIEGO DI ALABA – «Sotto il profilo tecnico è un giocatore che può giocare ovunque, dal punto di vista fisico invece può giocare solamente quando è al top della condizione. Ha già giocato quando non era al meglio ed è stato costretto a fermarsi, per qualità può fare anche il trequartista ma ho bisogno che sia al meglio per poterlo schierare».

Conferenza stampa Zanetti pre Udinese Fiorentina: fiducia in Lovric e Zaniolo, il messaggio a Okoye

Nell’ultima parte della conferenza stampa, Zanetti ha affrontato diversi argomenti legati ai singoli.

Il tecnico ha espresso fiducia nei confronti di Sandi Lovric, invitato Nicolò Zaniolo a continuare a giocare con entusiasmo e ribadito l’importanza di Maduka Okoye per gli equilibri della squadra.

Non sono mancati aggiornamenti sulle condizioni di Piotrowski e Palma, entrambi alle prese con situazioni fisiche ancora da valutare.

SU LOVRIC, ZANIOLO, OKOYE E GLI INFORTUNATI – «Non avevo alcun tipo di dubbio su Lovric, lo conoscevo già e sapevo bene cos’avrebbe potuto dare alla squadra. Zaniolo deve continuare a divertirsi giocando a pallone, che è la cosa che gli riesce meglio, Okoye è un grande portiere e deve tornare a essere uno dei nostri punti di forza. Piotrowski e Palma? Ci sono delle situazioni da valutare, ma non mi sbilancio sui singoli. Spero che il cambio di metodologia venga assorbito a breve».

Udinese Fiorentina, Zanetti cerca continuità dopo il pareggio di Bologna

Le parole dell’allenatore delineano una situazione nella quale l’Udinese dovrà fare i conti con alcune assenze, ma potrà anche valutare nuove soluzioni tattiche.

La certezza riguarda il forfait di Davis, mentre restano da sciogliere i dubbi sull’impiego di Alaba e sulle condizioni di Piotrowski e Palma.

Contro la Fiorentina di Vanoli, i bianconeri cercheranno di dare continuità alla prestazione di Bologna, puntando sulla crescita dei singoli e sull’inserimento dei giocatori meno utilizzati nelle ultime settimane.